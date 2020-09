Racale, in due a contendere la poltrona dell’uscente Metallo: Gaetani e Selsetti

Saranno due i contendenti alla poltrona di sindaco della città di Racale dopo le dimissioni rassegnate dall’uscente Donato Metallo, attualmente in corsa alle Regionali a sostegno di Michele Emiliano, nelle liste del Partito Democratico.

La sfida è tra la lista Io amo Racale, guidata dall’ex assessore ai tributi e al bilancio Antonio Selsetti, e la civica Racale noi ci siamo, con a capo Davide Gaetani.

È nel solco della pluriennale amministrazione Metallo la lista capeggiata dall’assessore uscente Antonio Selsetti, che si presenta forte del sostegno di vari attori della vita politica locale: per il posto in Consiglio corrono, infatti, la vicesindaca uscente, Maria Anna Tasselli, oltre agli assessori Elisabetta Francioso, Frediano Manni, Giulio Palumbo e lo stesso primo cittadino Donato Metallo, che prepara il piano b in vista di una eventuale barriera all’ingresso del Palazzo di Regione.

È accompagnata dallo slogan Racale noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre la discesa in campo dello sfidante Davide Gaetani. Di professione imprenditore, il 47enne a capo della lista Racale noi ci siamo si presenta alle amministrative dei prossimi 20 e 21 settembre con la promessa di “trasformare in punti di forza ciò che si presenta come debolezza”, considerando che sia giunto il momento di mettere la faccia e le proprie capacità a disposizione della città.

Le liste

Antonio Selsetti – Lista Io amo Racale: Donato Metallo, Elisa Francioso, Adriano Gravili, Daniele Manni, Frediano Manni, Giulio Palumbo, Marianna Tasselli e Anna Toma, Marco Amantonico, Fabio Giannelli, Carlo Minutello, Barbara Micaletto, Rosalba Paiano, Alice Proce, Annarita Schito, Chiara Toma.