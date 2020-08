San Pietro in Lama, la sfida è tra gli ex-alleati Mello e Tondo

Negli ultimi giorni che hanno preceduto la presentazione delle candidature era stata paventata la presenza di tre liste in corsa per la guida della Città di San Pietro in Lama. Alla fine, però, a presentarsi agli elettori saranno solo due le liste civiche ad esprimere il sindaco che guiderà la cittadina del Nord Salento nei prossimi 5 anni.

Una sfida che vede in campo ex-alleati, oggi con programmi contrapposti, ma con uno stesso obiettivo: vincere questa tornata elettorale.

Le due liste civiche sono capeggiate l’una dal sindaco uscente Vito Pietro Mello, 46 anni, che guiderà “Con voi per San Pietro in Lama” e l’altra da Salvatore Tondo, 59 anni, chirurgo, consigliere uscente a capo della civica “San Pietro nel cuore”.

La lista di Mello “Con voi per San Pietro in Lama” vede in corsa come consiglieri De Carlo Graziana, Dell’Anna Pietro Angelo detto Pierangelo, Della Bona Gianni, Fortunato Paolo, Gentile Ivan, Guido Marco, Liquori Tiziano, Mele Oronzo detto Ronzino, Quarta Oronzo, Rizzo Federica, Signore Valentina, Spedicato Francesco Salvatore.

Con Tondo nella lista “San Pietro nel cuore” ci sono Botrugno Andrea, Cafaro Paola, De Leo Cosimo, D’Elia Gianluca detto Terremoto, D’Elia Vincenzo, Guido Remo, Kotna Housni detto Francesco, Martino Francesca, Pandone Barbara, Piri Vito Massimo, Spedicato Salvatore, Tramacere Francesca.