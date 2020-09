Sogliano Cavour, torna la politica dopo il commissariamento: tre i candidati a sindaco

Sarà nuovamente politica dopo il commissariamento. La città di Sogliano è pronta a rispondere all’appello del 20 e 21 settembre, quando la chiamata alle urne scaccerà i fantasmi delle infiltrazioni mafiose che hanno determinato lo scioglimento della giunta Solito, intervenuta nel giugno 2018.

Saranno tre – tutti maschi – i contendenti alla poltrona più alta del palazzo di città, tra volti nuovi e vecchie conoscenze della politica locale. Appartiene alla seconda categoria Giovanni Casarano, dirigente scolastico e presidente provinciale dell’associazione nazionale presidi, già consigliere comunale di minoranza nella lista Movimento Regione Salento. Volti noti anche nella sua lista – Liberi per cambiare – dove tra i veterani figura Giuseppe Congedo, tra i candidati a sindaco nella tornata elettorale del 2016.

Corre per la fascia di primo cittadino anche Angelo Polimeno, pilastro del centrosinistra soglianese e volto ben conosciuto nella politica locale, grazie anche alle vittorie delle amministrative del ’90 che lo hanno incoronato sindaco della città per due mandati consecutivi. Nella prossima tornata correrà sostenuto dalla lista “Rialziamoci”.

A contendersi lo scranno di sindaco anche Roberto Cucco, il più giovane tra i contendenti ma con alle spalle una carriera politica arricchita da diversi incarichi: prima l’elezione in consiglio comunale tra le file della civica Il Bene in comune maturata nella tornata del 2016, poi il coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento per Sogliano Cavour. Oggi la candidatura a sindaco, sostenuta dalla lista Uniti per la comunità

Le liste

Giovanni Casarano – Lista Liberi per cambiare: Congedo Giuseppe Pietro, Garofalo Guglielmo Luigi, Giannotta Giuseppe, Longo Maria Paola, Nassisi Giuseppe, Nuzzaci Giuseppina, Polimeno Maria Luce, Romano Giulia, Sedile Daniele, Stefanizzi Pierluigi, Tamarindo Mirco, Vantaggiato Cristina.

Roberto Cucco – Lista Uniti per la comunità: Antonaci Francesco, Blasini Domenico, Campa Salvatore, Congedo Viviana, Giannachi Alessandra, Giannotta Giuseppe, Greco Andrea, Longo Alessia, Malerba Stefano, Pedone Rebecca Frances, Stefanizzi Luca, Tundo Angelo.