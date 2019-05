Tiggiano: nella sfida a due tra Cazzato e Simone si punta sull’esperienza

Si correrà a due anche a Tiggiano, paese del Capo di Leuca abitato da poco meno di tremila abitanti, dove, nonostante la differenza d’età tra i candidati, sussiste una matrice comune nelle elezioni amministrative di fine mese: l’esperienza politica maturata da entrambi i contendenti.

Scendono in campo per la tornata del 26 maggio Giacomo Cazzato ed Ippazio Simone, volti ben noti alla politica locale. L’appena 30enne Cazzato si presenta al vertice della lista civica “Tiggiano al Centro”, schieramento di centrosinistra espressione della maggioranza uscente guidata da Ippazio Morciano. Oltre allo stesso Cazzato, che ha affiancato in qualità di consigliere il sindaco uscente nell’ultimo quinquennio, la lista annovera diversi nomi seduti sinora al banco della maggioranza, mutuati dall’esperienza della civica “Decmocrazia per Tiggiano”. Tra questi: Domenico Martella, Maria Antonietta Martella, Piero Martella, Marco Rizzo e proprio il sindaco uscente Morciano. Oltre all’esperienza da consigliere, Cazzato vanta anche l’attività di consulenza nei confronti del gruppo consiliare del PD presso il Consiglio Regionale della Puglia.

Candidato del centrodestra è Ippazio Simone, medico 63 enne, appoggiato dalla lista civica “Impegno per Tiggiano”. Anche lui conosce bene il palazzo municipale, avendo rivestito nel quinquennio 1995-2000 la carica di vicesindaco con delega all’urbanistica a fianco del primo cittadino Ernesto Bellante. Come da promesse, ampio spazio è lasciato alle donne che nella lista di candidati consiglieri in suo appoggio sono in maggioranza.

Lista Tiggiano al centro –candidto sindaco Giacomo Cazzato

Biagio Aretano, Domenico Martella, Maria Antonietta Martella, Piero Martella, Marta Ester Martella, Francesco Melcarne, Daniele Nuccio, Ippazio Antonio Morciano, Rizzini Gianvito, Marco Rizzo.

Lista Impegno per Tiggiano –candidato sindaco Ippazio Simone

Alessio Giuseppe, Bellante Ernesto, De Francesco Mattia, Magno Antonella, Martella Deborha, Martella Ester, Martella Matilde, Negro Anna Lisa, Protopapa Cosimo, Ricchiuto Anna.