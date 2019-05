Election day, quante persone deluse dalla politica resteranno a casa? Andate a votare, c’è tempo fino alle 23.00

È bene rispolverare la cara di identità e la tessera elettorale, controllare che qualche casella sia rimasta vuota per il classico timbro di avvenuto voto e ritagliarsi un po’ di tempo per andare alle urne. I seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00 per il rinnovo del Parlamento Europeo e per la scelta di sindaci e consiglieri nei comuni chiamati a nominare la nuova squadra che guiderà il palazzo di città.

Sulla campagna elettorale è calato il silenzio per permettere agli elettori di scegliere liberamente senza essere bombardati da proclami e appelli che, comunque, continuano ad animare i social network. Vietati anche i sondaggi, vicini sì, ma mai del tutto veritieri. Bisognerà aspettare le prime luci dell’alba per conoscere i nomi dei 73 deputati dello stivale che siederanno a Bruxelles. Lunedì alle 14.00, invece, comincerà lo spoglio per le comunali. Ma cosa accadrà nel day after resta sempre una incognita.

Che le elezioni europee abbiano scarso mordente sui cittadini è un dato di fatto confermato anche dalle precedenti tornate. Nel Belpaese, però, questa chiamata alle urne ha sempre esercitato più appeal che altrove. Senza contare che, da sempre, ha rappresentato una sorta di «metro di misura» per analizzare gli equilibri politici interni. Si può discutere quanto si vuole, ma è innegabile che le elezioni europee rappresentino una sorta di giudizio sul Governo attuale, quindi l’elettore chiamato ad esprimere la propria preferenza metterà sulla scheda una croce per inviare un messaggio chiaro e preciso. In questo caso, la partita si gioca tra Lega e M5S, ma anche tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, visto che la leader Giorgia Meloni nei salotti tv come nelle piazze non ha perso occasione per sottolineare la distanza dal Cavaliere, Silvio Berlusconi.

E allora che fare? Mentre da un lato si sprecano fiumi e fiumi di parole per cercare di “inculcare” nei cittadini l’importanza di andare a votare, dall’altro è sempre più pesante l’ombra dell’astensionismo. Un dettaglio da non sottovalutare in un momento “delicato” come quello attuale, dove il «non-voto» potrebbe avere ripercussioni non indifferenti in un’ottica locale.

Non è escluso che buona parte degli italiani decidano, alla fine, di restare a casa frenati dalla delusione verso la politica in generale, senza entrare nel merito dei colori. Ed in questo contesto appare chiaro che l’astensionismo più un rebus da decifrare potrebbe essere un’alternativa valida per chi non conosce altra forma di “protesta”.

A parlare, oggi come ieri, alla fine saranno ancora una volta…i numeri, quelli dello spoglio elettorale.