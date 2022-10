Raffaele Fitto e Alfredo Mantovano nell’Esecutivo di Giorgia Meloni, i commenti del territorio

Ancora pochi giri da lancette e alle 10.00 di questa mattina, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giurerà il Governo guidato da Giorgia Meloni e dopo più di 10 anni, l’Italia, torna ad avere un Esecutivo diretta espressione del risultato delle urne.

Nella compagine governativa, sono presenti due personalità salentine, Raffaele Fitto, a cui è andato l’incarico di Ministro agli affari Europei con deleghe al Pnrr e alle Politiche di Coesione e Alfredo Mantovano, nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

I due, hanno condiviso insieme un’esperienza al Governo dal 2008 al 2011, quando il primo era Ministro per le Regioni e la Coesione territoriali e il secondo Sottosegretario al Ministero dell’Interno con delega alla Polizia.

A seguito della nomina numerose le attestazioni di stima e orgoglio da parte delle istituzioni territoriali.

“Siamo particolarmente orgogliosi per la nomina dell’on. Raffaele Fitto a ministro degli Affari Europei. Sono materie nelle quali Fitto, da europarlamentare, ha sempre dimostrato grande competenza, a conferma che per il Governo Giorgia Meloni ha voluto scegliere ministri all’altezza del difficile momento che il Paese, ma l’intera Europa stanno vivendo. Al nostro ministro non possiamo che fare un grande in bocca al lupo, i fondi europei saranno essenziali per la crescita dell’Italia, noi come gruppo regionale di Fratelli d’Italia siamo pronti a collaborare con il suo Ministero perché la Regione Puglia non essere più fanalino di coda nell’utilizzo”, fanno sapere dal Gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Puglia, di cui fa parte l’ex Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone.

Esprimiamo grandissima soddisfazione per l’incarico di formare il Governo che il Presidente Mattarella ha assegnato a Giorgia Meloni. Le promesse sono state confermate, la squadra è di altissimo profilo e certamente all’altezza dei compiti e delle impegnative sfide che lo attendono fin dai prossimi giorni. Non posso che esprimere grandissima soddisfazione per la presenza dei salentini che fanno parte dell’Esecutivo, Raffaele Fitto, Ministro agli Affari Europei ed Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È per noi un grande orgoglio saperci rappresentati da due uomini di altissimo valore”, ha invece dichiarato Saverio Congedo, neo Deputato al Parlamento tra le file di Fratelli d’Italia.

A complimentarsi anche il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci: “La presenza nel nuovo Governo, in posti di altissima responsabilità, di due esponenti del Salento riempie di grande orgoglio. E’ il riconoscimento della preparazione e della competenza con cui hanno operato negli anni sia Raffaele Fitto che Alfredo Mantovano. Sicuramente, con la collaborazione delle istituzioni locali, dell’imprenditoria e dell’intera comunità salentina, questa presenza contribuirà a mantenere alta l’attenzione del nuovo Governo verso la risoluzione delle numerose problematiche che assillano il nostro sistema economico. Buon lavoro”.

Ultima a prendere la parola l’ex Sindaco di Lecce e già Ministro dell’Agricoltura del Governo Berlusconi 1, Adriana Poli Bortone: “Mi sono emozionata per la Alfredo Mantovano, una persona seria e competente. E’ un grande orgoglio per la città di Lecce averlo in un ruolo così importante”.