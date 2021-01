Voce Nazionale si struttura in Salento, a Sternatia il referente sarà Graziano Ferilli

Sarà Graziano Ferilli il referente del circolo di Sternatia di Voce Nazionale, il nuovo soggetto politico che si sta articolando anche sul territorio salentino.

Al termine di un incontro nel pieno rispetto delle norme anti-covid, Ferilli è stato nominato responsabile cittadino alla presenza dei dirigenti del partito, di attivisti e simpatizzanti.

In prima fila il presidente Mario Spagnolo che ha colto l’occasione per ricordare il progetto politico che anima tanti sostenitori ad impegnarsi fattivamente in politica: ‘Stiamo vivendo una fase difficilissima della vita economico-sociale ed i giorni che ci attendono non saranno facili. Ma nessuno può rubarci l’ottimismo e la fiducia che ci spingono a credere in una nuova rinascita, poggiata magari su basi più solide di giustizia sociale e di attenzione per il merito’.

Molto critico Spagnolo sui protagonisti della scena politica nazionale: ‘Sembra di assistere a scene del teatro dell’assurdo. Imprese che boccheggiano, famiglie che non ce la fanno e lorsignori che litigano su rimpasti e poltrone per spartirsi il piatto del Recovery Fund, senza capire che quello non è un fortino da assaltare ma l’assicurazione sul futuro dei nostri figli se non vogliamo che lascino questo Paese per cercare fortuna altrove. Bisognerebbe parlare di sviluppo, di innovazione, di sostegno alle idee imprenditoriali dei nostri ragazzi, bisognerebbe parlare di turismo, cultura, arte…e invece assistiamo a pietose scene di assalto alla diligenza che nulla hanno a che vedere con la politica, quella con la P maiuscola. Insomma, ogni giorno siamo sempre più convinti della necessitaà di aver dato vita a questo nuovo soggetto politico, Voce Nazionale, appunto, che vuole essere la risposta di chi pensa che i fatti siano molto più importanti delle parole.’

Al termine della serata, Graziano Ferilli ha espresso tutte le felicitazioni per la scelta ricaduta sulla sua persona e ha promesso un impegno civico all’insegna della passione e del radicamento sul territorio di valori e idee che sono diffusi tra i cittadini ma che finora non trovavano casa.