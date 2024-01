‘Italia Sovrana’ si struttura nel Salento, Raffaele Longo nominato coordinatore provinciale

Italia Sovrana, il nuovo partito che a livello nazionale è guidato dal Presidente Andrea Caputo, nasce e si radica anche nel Salento. A coordinarlo nella provincia di Lecce è stato chiamato Raffaele Longo, volto noto dell’ associazionismo e del volontariato salentini, impegnato da anni in molti progetti rientranti a vario titolo nel Terzo Settore.

‘Il popolo al primo posto, il futuro che meriti’, questo lo slogan del nuovo soggetto politico che fa della trasparenza istituzionale il suo terreno di battaglia politica.

“Non essendo un partito di governo, non possiamo dare un contributo consono, cioè non possiamo legiferare, perché siamo all’esterno, ma sappiamo quello che serve – ha affermato in una recente intervista Caputo che ha voluto così dettare le linee programmatiche -. Il sistema dice che non vi sono mai fondi, ma per i vitalizi, gli stipendi, migliaia di miliardi per le guerre ed opere inutili li vi sono. In merito, il nostro programma ha interesse a tagliare tutti i costi superflui, perché non possiamo accettare che il governo paghi milioni di euro ogni mese per la gestione di immobili non usati, ci sono tanti soldi che vengono dati alle partecipate, che poi tornano a loro, quindi ci sono tanti sprechi che bisogna eliminare, e noi siamo ben disposti a tagliare gli stipendi, togliere i vitalizi, e lo abbiamo messo ben chiaro, perché i soldi vanno spesi per la gente, secondo la nostra visione anche i politici dovrebbero avere gli stessi stipendi del popolo. Invece stiamo assistendo al disgregamento della struttura sociale con tagli agli stipendi, aumento del costo della vita, totale mancanza di politiche sanitarie’.

Le dichiarazioni del coordinatore provinciale

“Sono orgoglioso per l’incarico e la fiducia che il presidente Andrea Caputo ha riposto in me nella guida del partito Italia Sovrana nel Salento – afferma Raffaele Longo a Leccenews24 -. Sono già al lavoro per completare la squadra che insieme a me strutturerà il partito a Lecce e in provincia. Tra le sfide che ci aspettano ci sono le prossime elezioni nella provincia di Lecce che vedono coinvolto anche il capoluogo. Nello stesso tempo siamo a disposizione dei cittadini in quanto per noi è importante dare voce al popolo, perché per Italia Sovrana il popolo viene sempre al primo posto”.