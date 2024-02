“La persona al centro”, un circuito di talk tra politica ed educazione

“La persona al centro: adolescenti e insegnanti ieri e oggi”: è il titolo del circuito di talk che oggi ha fatto tappa al liceo Palumbo di Brindisi, al quale ha preso parte l’on Chiara Gemma, europarlamentare, che sta portando avanti una serie di incontri di grande rilevanza sociale sul territorio per affrontare le principali criticità legate ad adolescenti, giovani, salute e lavoro al Sud.

I talk, organizzati dalla MV&Partners di Mimma Vellotti, ruotano intorno al claim “La persona al centro” . Questa mattina l’incontro con la platea degli studenti brindisini introdotto dalla dott.ssa Fausta De Carlo Serinelli, Presidentessa di Inner Wheel “Brindisi Porta D’Oriente”, club sempre alla ricerca di segnali che celino delle richiestedi aiuto. «L’obiettivo principale è quello di intercettare i malesseri di una società che preferisce il rumore alla riflessione, perché la riflessione spaventa, il rumore copre», afferma la Presidente del club Fausta De CarloSerinelli. «Senza alcuna presunzione di poter affrontare le specificità cliniche che questo fenomeno comporti, ci siamo interrogate su cosa avremmo potuto fare per sostenere i ragazzi. Il percorso che abbiamo ideato si sviluppa attraverso diverse fasi di crescita dei giovani. Abbiamo iniziato dall’infanzia per passare all’adolescenza, dalla maturazione alla proposta di riflessione per i più adulti”.

L’incontro, è stato un’opportunità di confronto e di riflessione su numerosi argomenti delicati, grazie al contributo della Dott.ssa Serena Oliva, dirigente scolastica del Liceo Palumbo e agli interventi della Dott.ssa Maria Luisa Toto, Presidente del Centro Antiviolenza Renata Fonte, dell’avv. Ester Nemola, dello stesso centro, moderati dalla giornalista Barbara Politi.

La discussione proposta si sposta in serata, a a Lecce, presso l’osteria G in Viale Otranto: questa volta Barbara Politi modera l’incontro dal titolo “La persona al centro. Insegnanti di ieri e di oggi:come è cambiata la percezione di una professione così importante”. Dialogano le docenti Cicetta Pepe, Maria Domenica DeMatteis, Maria Agostinacchio, Maria Rosaria Mele, l’alunna Sveva Mantovano, la dott.ssa Maria Luisa Toto e l’on. Chiara Gemma.

Entrambi gli eventi, a cura della MV, vedono la collaborazione di Tina Romano Stilista di Eventi.