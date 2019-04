Il Msi sceglie Luca Russo e volta le spalle a Congedo e Poli. Ronzini: ‘I nostri valori non sono in vendita’

‘I nostri valori non sono in vendita. E anzi rappresentano il lasciapassare per ridare speranza ai cittadini cercando di risolvere in maniera concreta i loro problemi. È il momento di ribadire che è finito il tempo degli slogan e delle promesse’. Con queste parole di Walter Ronzini, il Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale aderisce alla proposta politica di Luca Russo e scende a sostegno della sua candidatura a sindaco. Una mossa inaspettata e per certi versi a sorpresa quella dei nostalgici della Fiamma che, in un primo momento, erano stati considerati vicini ad Adriana Poli Bortone.

Vecchia conoscenza della politica cittadina, Walter Ronzini nell’ultima tornata elettorale del 2017 si era candidato a sindaco di Lecce prima di essere fermato dalla Commissione Elettorale che non gli aveva consentito di usare il simbolo. Adesso, invece, tutto è in regola e i missini scenderanno in campo a sostegno di Luca Russo che già poteva contare sul supporto di altre sei liste: Movimento in libertà, Salento Europa, Movimento Diversi, Movimento Siamo Lecce, Partito dei Valori Cristiani e Movimento dei Forconi.

Insomma, un esercito di quasi 200 candidati, se tutto dovesse rimanere come sembra fino al giorno della presentazione delle liste, che potrebbe consentire a Russo di giocarsi un ruolo importante in caso di secondo turno e quindi di ballottaggio.

Ronzini intanto gli porta in dote un simbolo e una lista che si dice in fase di completamento: ‘Condivido pienamente le sue considerazioni rispetto alla necessità di dare forza al centrodestra attraverso un’azione politica orientata esclusivamente ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, troppe volte dimenticati dagli altri partiti tradizionali, rimasti ai margini dell’attività politica-istituzionale’.