Sicurezza degli alberi a Lecce, per il MRS “L’amministrazione sembra affidarsi alla buona sorte”

Luminarie crollate, allagamenti e alberi caduti su strade e binari ferroviari, è questo il bilancio del maltempo che ha flagellato il Salento nelle scorse 48 ore.

Il problema degli alberi che cadono sulle strade si verifica anche a Lecce, dove spesso si ha a che fare con questi episodi che spesso creano anche pericoli per i passanti.

Su questo argomento interviene il Movimento Regione Salento.

“La prevenzione degli incidenti in ambito urbano è un tema di estrema importanza per garantire la sicurezza dei cittadini. La manutenzione delle infrastrutture urbane, come le strade, i marciapiedi e gli alberi, deve essere costante per evitare incidenti dovuti a cedimenti strutturali. Tutto questo, a Lecce, sembra proprio non accadere”, afferma il Coordinatore Cittadino di Mrs Giancarlo Capoccia.

“La questione degli alberi in città è spesso oggetto di polemiche, poiché da un lato questi possono migliorare la qualità della vita urbana e svolgere una serie di funzioni benefiche, come purificare l’aria, mitigare l’effetto isola di calore e migliorare il benessere psicologico delle persone; dall’altro lato, possono rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, in particolare quando non vengono adeguatamente curati o potati.

Pur comprendendo che la gestione degli alberi in città è un compito complesso e delicato – prosegue Capoccia, che richiede una valutazione attenta dei rischi e una pianificazione adeguata per minimizzare i potenziali pericoli questa amministrazione non sembra sia in grado di assicurare quella giusta attenzione, cura e interventi tempestivi per garantire la sicurezza di persone e beni nelle vicinanze delle piante.

La prevenzione degli incidenti legati agli alberi richiede un impegno costante e una cura regolare da parte degli enti preposti e della comunità locale.

In tal senso, è importante che la gestione degli alberi in città sia basata su criteri scientifici e che vengano adottate misure preventive adeguate, come la scelta di alberi adatti al contesto urbano, la potatura regolare, il monitoraggio attento dello stato di salute e la rimozione tempestiva di quelli malati o morti.

È importante coinvolgere la comunità nella loro cura, in modo che la gestione degli alberi diventi un’attività collaborativa e partecipativa, che promuova la consapevolezza dell’importanza degli alberi in città e la cura del patrimonio arboreo urbano. In questo modo, si può contribuire a prevenire incidenti legati agli alberi e a promuovere una gestione sostenibile degli alberi in città, nel rispetto delle esigenze ambientali e della sicurezza delle persone.

Ancora oggi – conclude, questa amministrazione, sembra ‘affidarsi alla buona sorte’ lasciando le cose al caso senza avere una pianificazione adeguata per raggiungere un grado di sicurezza che possa scongiurare qualsiasi rischio al cittadino. Solo attraverso un impegno collettivo, si potrà garantire un ambiente urbano sicuro per tutti.