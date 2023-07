Pass auto rilasciati a insindacabile giudizio del Sindaco, a Gallipoli è scontro Fasano-Minerva

Troppi pass auto per non residenti nel centro storico di Gallipoli, molti, moltissimi dei quali rilasciati in deroga al Regolamento comunale per la disciplina e il funzionamento della Zona a traffico limitato ZTL e su insindacabile giudizio del sindaco. Il capogruppo di Gallipoli Futura, Flavio Fasano, lancia l’allarme in Consiglio Comunale e presenta un’interrogazione urgente al primo cittadino Stefano Minerva.

Ad oggi i Pass rilasciati in deroga, da aprile al 5 giugno scorso, sono 208 per un totale di 737.

L’avvocato gallipolino, con un lungo passato da amministratore, chiede al sindaco della Città Bella la disapplicazione per autotutela dell’articolo 12, ultimo comma, del Regolamento di cui sopra nella parte dove prevede a favore del primo cittadino la possibilità di rilasciare a suo insindacabile giudizio i Pass per il Centro Storico a persone non residenti!

Fasano contesta l’eccessiva discrezionalità del provvedimento che non avrebbe i requisiti della trasparenza pubblica e che distinguerebbe i cittadini in basi a criteri criptici, e insindacabili appunto. Prima dell’intervento della Magistratura, fanno capire da Gallipoli Futura, sarebbe meglio il ritiro in autotutela di quell’articolo.

“L’Avv. Fasano – si scrive nella nota – fa presente che un eventuale ricorso al Tar quasi certamente porterebbe da parte del Tribunale alla declaratoria di illegittimità dell’ultima parte del comma 12, poiché sono palesemente violate le garanzie di trasparenza, equità, correttezza e neutralità creando così una palese disparità di trattamento tra richiedenti. Per evitare il giudizio dinanzi al Tar, chiede che sia il Sindaco, in autotutela, a disapplicare il citato ultimo comma dell’art. 12.’