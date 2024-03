Il giorno di Carlo. Salvemini inaugura la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra: ‘Per noi la politica deve unire’

Inizia oggi ufficialmente la campagna elettorale di Carlo Salvemini, candidato a sindaco di Lecce dopo un mandato e mezzo, a capo della coalizione di centrosinistra o, come preferisce definirla, della coalizione ‘progressista, civica e moderata’.

Domenica 17 marzo, dalle 10.30, al Parco del Galateo (con doppio ingresso, sia da via Malta che da via Camassa), il parco pubblico del quartiere Leuca, cittadini, volontari e militanti delle forze politiche e dei movimenti che sostengono la candidatura di Carlo Salvemini si ritroveranno per un momento condiviso di impegno, socialità e svago. Il sindaco uscente, che nelle scorse ore ha incassato anche il sostegno del M5S dando vita al campo largo in versione salentina, tiene a ribadire la vocazione all’unità della sua coalizione nata per unire e non per dividere. Salvemini se la dovrà vedere con Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra, Alberto Siculella, grillino ‘dissidente’ che non ha accettato la scelta del campo largo ed è sostenuto da due liste civiche ed Agostino Ciucci, dirigente medico del Vito Fazzi di Lecce.

Oltre al candidato sindaco del centrosinistra, al Parco Galateo interverranno gli esponenti delle forze politiche e dei movimenti della coalizione.

«Sarà un’occasione di impegno, ma ricca di momenti per stare insieme, conoscersi, fare amicizia e trascorrere ore liete. Nei luoghi più belli della nostra città. – dichiara il candidato sindaco Carlo Salvemini –. Perché per noi la politica unisce».