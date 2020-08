Presicce-Acquarica, prima storica elezione dopo la fusione dei due Comuni

Alle elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre, due giorni per evitare assembramenti “azzardati” in un momento in cui la curva dei contagi è tornata a salire, i riflettori saranno puntati anche su Presicce-Acquarica, uno dei venti comuni salentini chiamati a scegliere da chi farsi governare nei prossimi cinque anni. L’attesa è tanta non solo per la partita che si gioca tra i candidati sindaci Antonio Rocco Duca, Giacomo Monsellato, Paolo Rizzo, ma perché è la prima storica chiamata al voto dopo la fusione.

«Ora bisogna creare il paese sfruttando ogni possibilità per farlo crescere» ha dichiarato Duca, il commercialista 57enne che si presenta agi elettori a capo della lista “SìAmo la città”. Nella sua squadra c’è anche il sindaco uscente dell’ex comune di Acquarica Francesco Ferraro, la giornalista Ilaria Lia, Larissa Luca, figlia dell’ex sindaco di Presicce Antonio Luca, Anastasia Cosi e Marisa Stivala, assessori uscenti di Presicce. In campo anche Giulia Aversa, Angelica Casciaro, Paolo Ferilli, Francesco Ferraro, Lisena Ferraro, Armando Formoso, Valentino Adamo Giunca, Luca Francesco detto Checco Luca Larissa, Luigi detto Gino Ratano, Alessandra Francesca Stasi, Tamborrini Anacleto e Salvatore Zonno

In corsa per la fascia tricolore anche due avvocati Giacomo Monsellato a capo della lista “Comune Impegno” composta da Giacomo Palese, Paolo Calò, Vincenzo Cazzato, Tommaso Ciriolo, Gianluca Ciullo, Maria Rosalia D’Alessandris, Deborah De Luca, Luigi Letizia, Giacomo Lia, Francesca Maiorano, Massimiliano Mannino, Luce Marzo, Costantino Miglietta, Daniela Monsellato, Lorena Rizzo, Francesca Saveria Stendardo

Paolo Rizzo, in partita con “Avanti Insieme” e una squadra composta da Carlo Rovito, Sonia Argarotti, Luana Cantoro, Alberto Cazzato, Luca Congedi, Andrea D’Amico, Valentina Gennaro, Laura Greco, Alessandra Monsellato, Andrea Marco, Luca Pacella, Andrea Alfredo Palese, Natacha Pizzolante, Matteo Ramires, Sergio Valerio Scarcella, Martina Stasi e Tonia Tagliaferro. Rizzo è stato già vicesindaco di Presicce negli anni ’90.