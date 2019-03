Primarie del centrodestra, i candidati hanno votato. Affluenza: 4mila alle 14

Gaetano Messuti, Saveri Congedo e Mario Spagnolo – in rigoroso ordine cronologico – hanno votato per le primarie del centrodestra leccese. Questa sera uno di loro sarà incoronato come candidato sindaco per la coalizione azzurra, pronto a sfidare il primo cittadino uscente Carlo Salvemini, il candidato del Movimento 5 Stelle Arturo Baglivo, Luca Russo a capo di quattro liste civiche, e chissà, anche Adriana Poli Bortone.

I seggi elettorali, allestiti in Piazza Palio, all’interno del complesso LecceFiere, si sono aperti alle 8 in punto: il primo a recarsi alle urne è stato Gaetano Messuti, alle 10.30. Lui è il candidato di Forza Italia, di Sentire Civico e di L’Altra Italia. Mezz’ora più tardi è stato il turno di Saverio Congedo: il Consigliere Regionale è l’espressione di Fratelli d’Italia e Direzione Italia. Alle 11.30 ha inserito la sua scheda elettorale nell’urna il terzo candidato, Mario Spagnolo, coordinatore cittadino della Lega.

L’organizzazione allestita in Piazza Palio regge: l’affluenza è alta, ma i tanti seggi suddivisi per lettere dell’alfabeto consentono di evitare ressa e calca per esprimere il voto. Sono queste le seconde primarie nella storia per il centrodestra cittadino: le prime si celebrano nel 2012 quando l’affluenza si attestò in circa 17mila elettori. Difficile superare quel dato, ma al momento la partecipazione ‘regge’.

Alle 14 hanno votato in 4mila.

Si voterà fino alle ore 21: potranno recarsi alle urne i residenti a Lecce, muniti di documento di riconoscimento, iscritti nelle liste elettorali. A vigilare sul tutto c’è il comitato di controllo e garanzia presieduto dall’ex Presidente del Tar, Antonio Cavallari. La presidenza unica dei seggi è stata affidata invece all’ex Presidente del Consiglio Regionale, Mario de Cristoforo.

L’esito è atteso per la tarda serata.