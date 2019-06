Sicurezza stradale e tutela dell’ambiente, la Provincia stanzia oltre 9 milioni di euro

“La Provincia c’è e investe ancora su sicurezza e ambiente, con cantieri diffusi in tutto il Salento. Come da linee programmatiche, stiamo proseguendo con l’impegno a rendere le strade provinciali più sicure e scorrevoli, soprattutto in vista del periodo estivo con maggiore intensità di traffico. Ma anche a provvedere allo sfalcio sulle strade e alla rimozione dei rifiuti abbandonati, al fine di garantire maggiore rispetto dell’ambiente e puntare a tutelare anche la bellezza del paesaggio, agli occhi non solo dei cittadini, ma dei visitatori e dei turisti”, con queste parole, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce commenta lo stanziamento di 9 milioni e 350mila da parte dell’ente di Palazzo dei Celestini, che andranno a incidere su sicurezza stradale, tutela ambientale e decoro urbano.

Gli interventi messi in atto

“Stiamo per effettuare l’aggiudicazione definitiva di due progetti per il rifacimento di tappeti stradali per 2 milioni e 400mila euro. Ci sono, poi, due gare in corso di aggiudicazione per pavimentazione bituminosa per un importo complessivo di 3 milioni e 500mila euro. Ancora, quattro progetti di segnaletica orizzontale e verticale per 2 milioni e 800mila euro. Oggi, inoltre, sono stati consegnati i lavori per sfalcio su strade provinciali per 450mila euro e stanno per essere aggiudicati ulteriori 200mila euro per rimozione rifiuti dalle pertinenze delle strade”, ha dichiarato Servizio Viabilità Dario Corsini.