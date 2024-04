“La Città di Tutti”, Carlo Salvemini traccia il bilancio del mandato: “Orgoglioso dello spirito di squadra”

La Consiliatura volge al termine e il Sindaco Carlo Salvemini traccia il bilancio del suo governo.

È stata presentata nella mattinata di oggi, presso l’Open Space di “Palazzo Carafa”, la relazione di fine mandato 2019-2024, nel quale il primo cittadino ha reso noti i risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni.

I contenuti del documento sono stati “tradotti” in un linguaggio accessibile a tutti ed è stato creato un apposito sito, denominato “La Città di Tutti”, diviso in dieci aree tematiche che potrà essere consultato dai cittadini per avere contezza di ciò che si è fatto.

“Sono molto orgoglioso di questo lavoro che ho potuto compiere grazie all’aiuto di tante persone, sia da un punto di vista politico che per quel che riguarda i settori. Tale progetto definisce l’eredità che si lascia al termine di un percorso politico-amministrativo ed è anche una utile chiave angolare attraverso la quale potersi presentare in contrapposizione”, ha affermato Salvemini nel corso della presentazione.

Affluenza al voto

“Le percentuali di affluenza al voto sono sempre in calo e riguardano anche tornate elettorali che fino a poco tempo fa coinvolgevano molti elettori. Non posso sapere se a Lecce ci sarà un’inversione di quella rotta che sta caratterizzando tutte le nazioni. Credo che sia importante impegnarsi a fare bene il proprio ed è un insegnamento che vale per tutti, per noi ha significato soprattutto dare vita a una credibilità e creare le condizioni per un continuo e costante confronto, come abbiamo sempre cercato di fare”.

Liste elettorali

“Ho sempre precisato che alcuni assessori hanno vissuto questa esperienza come un percorso della propria vita ed è normale che al termine si possa tornare a fare il proprio mestiere. È fisiologico che in un quinquennio altri si possano definire delusi e decidere di proseguire in un altro schieramento, nonostante abbiamo votato il 99% dei provvedimenti. Per quel che riguarda le liste, molti candidati li conoscete, altri li si conoscerà più avanti”.

Obiettivi

“Naturalmente non sono riuscito a realizzare tutti gli obiettivi prefissati, perché alcuni hanno subito ritardi, passaggi a vuoto, anche dovuti alla pandemia e al fatto che abbiamo ereditato un Comune con un grosso disavanzo e senza una struttura organizzativa. Mi riconosco in tutti i risultati raggiunti e se dicessi di preferirne qualcuno sarebbe un’alterazione, perché uno è funzionale all’altro. Ciò di cui sono più orgoglioso è stato lo spirito di squadra, devo ringraziare chi mi è stato a fianco, anche quando ha manifestato dissenso e a certificarlo è il fatto che il 99% dei provvedimenti siano stati presi all’unanimità”.

Correzioni

“Se tornassi indietro qualche provvedimento o scelta lo correggerei, ma con il senno di poi è tutto semplice, ma tutto ciò senza particolari rimorsi. Per me il risultato ottenuto è positivo”.

Piste ciclabili

“Il tema delle piste ciclabili è ricorrente, continuo a evidenziare come si tratti di un importante investimento sulla sicurezza, questa pianificazione e programmazione è in coerenza con le linee strategiche dell’Unione Europea e del Ministero delle Infrastrutture. Alla fine di questo ciclo di investimenti la città avrà circa 40 km di ciclovia, garantendo più diritti a chi si muove in bici, carrozzina o sedia a rotelle, senza influire su chi si voglia muovere in macchina, ci troviamo di fronte a un tempo nuovo in cui stiamo entrando”.