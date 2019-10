‘Sbaglia chi pensa che siamo una preda stordita, governeremo fino all’ultimo’, a Scorrano la maggioranza ritrova l’orgoglio

A passare per quelli che stanno rovinando l’immagine di Scorrano gli uomini e le donne della maggioranza consiliare proprio non ci stanno e cosi arriva alla nostra redazione la replica al gruppo Passione Scorrano.

Gli amministratori di opposizione avevano fatto pervenire a Leccenews24.it non solo le fotografie del grave stato in cui versa la fontana di Piazza Vittorio Emanuele ma anche una nota accorata sullo stato di abbandono della città.

Parole gravi alle quali ha voluto rispondere a nome di chi ha l’onore e l’onere di governare il vicesindaco Carmelo Presicce.

«L’opposizione non si fa sui social ma in aula consiliare – ha esordito l’esponente della maggioranza -. Quando Passione Scorrano scrive alla vostra redazione dicendo:“Le immagini della fontana stanno facendo il giro di tutti i social creando un danno di immagine alla nostra città e alla nostra comunità enorme“, non fa lei stessa, cattiva pubblicità alla nostra Scorrano?»

“Dove è l’Amministrazione?”

Presicce sgombra il campo da qualsiasi non-detto, facendo intendere che nessuna inchiesta della magistratura può scalfire l’impegno degli eletti al governo di Scorrano: «Siamo e saremo in Comune, fino all’ultimo giorno a lavorare per il bene della nostra Scorrano. Verrebbe poi da chiedere cosa hanno prodotto di costruttivo gli amici della minoranza in 2 anni, quali proposte siano state avanzate?»

Presto la fontana – annuncia il vicesindaco – sarà risistemata grazie alle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale con un’apposita delibera. Ma il messaggio che orgogliosamente lancia Presicce è molto chiaro: sbaglia chi pensa che le vicende giudiziarie in corso possano aver reso gli amministratori di maggioranza ‘una preda stordita pronta ad essere attaccata’.

Basta guardare la produzione amministrativa per capire che chi è stato incaricato di governare Scorrano lo sta facendo.

E giù l’elenco delle attività in procinto di partire, attività che riportiamo interamente per dovere di cronaca e per rispetto del garbo istituzionale del vicesindaco che ha risposto alla minoranza in maniera composta.

Ecco di cosa si occuperanno gli atti di giunta e le determinazioni, prodotte da Amministrazione Comunale e dai rispettivi uffici

Potatura e messa in sicurezza delle alberature degli istituti scolastici e servizio di fornitura e piantumazione di essenze floreali nel cimitero comunale e in piazza Vittorio Emanuele;

Interventi di manutenzione del patrimonio comunale compresi gli edifici scolastici, il cimitero comunale, la caserma dei carabinieri e gli edifici comunali;

Interventi di manutenzione straordinaria , relativi alla messa in sicurezza di tratti stradali con annesso ripristino dei marciapiedi, della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

Interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione esistente;

Rimozione e smaltimento di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche.

In cantiere poi rotatoria e telecamere.