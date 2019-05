Andrano sceglie di cambiare: è Salvatore Musarò il nuovo sindaco

Ad Andrano, i cittadini hanno assegnato a Salvatore Musarò la fascia tricolore. Sarà lui a guidare il Palazzo di città per i prossimi cinque anni. Non ce la fa il primo cittadino uscente Mario Accoto a riconquistare la fiducia. Niente bis. La sua lista ABC Bene Comune si è fermata a 1.509 voti, il 47,48%. Più di cento in meno del suo competitor che ha conquistato 1.669 voti, il 52,52%.

La sfida

A contendersi il comune erano due volti noti della politica locale: l’avvocato 55 enne, nonché sindaco uscente, Mario Accoto con la lista civica “Andrano e Castiglione Bene Comune”, schieramento di centrosinistra, e Salvatore Musarò, avvocato e docente di diritto ed economia a Tricase, già sindaco di una coalizione di centrosinistra dal ’95 al ’99, tornato alla ribalta in questa tornata elettorale con “Unione popolare”, civica di centrodestra.