Amministrative 2019. A Botrugno Silvano Macculi vince il derby con il suo vice

A Botrugno il derby tra ex sindaco e vice è stato vinto da Silvano Macculi.

Una sfida molto sentita nel comune di poco più di 2.700 anime. Alle 23.00 si era recato alle urne il 70,95% degli aventi diritto.

In lizza per succedere al seggio del sindaco uscente Pasquale Barone erano due ex assessori della giunta di Mauro Leucci nel 2009: Silvano Macculi e Pasquale de Mitri. Il 53 enne commercialista Macculi, già capogruppo consiliare dell’amministrazione uscente ed ex sindaco, si era presentato con la lista civica “Uniti per Botrugno”, schieramento di centrodestra vittorioso nella tornata elettorale del 2014.

Lo sfidante Pasquale De Mitri, già vicesindaco dello stesso Macculi, era al vertice del “Movimento Civico Apertamente”, il gruppo che si è professato lontano da colori politici definiti, ma vicino alla gestione della cosa pubblica.