“Dare voce a chi non ne ha”. “Voce Nazionale”, il nuovo soggetto politico leccese si presenta alla comunità

“Saremo propositivi e daremo il nostro contributo, per quanto ci compete, sia dal punto di vista politico che sociale e sono certo che nei prossimi tempi lanceremo un segnale positivo. Sentiamo molto entusiasmo da parte dei cittadini intorno a noi e intendiamo muoverci non solo a livello cittadino, ma anche provinciale e in futuro, chissà…”.

Lo aveva annunciato lo scorso 26 settembre nel corso dell’accorata conferenza stampa con cui aveva dato l’addio alla Lega e oggi, poco più di un mese dopo, quell’annuncio è diventato realtà. Si chiama “Voce Nazionale” Il nuovo soggetto politico fortemente voluto da Mario Spagnolo, ex Segretario Cittadino del “Carroccio” leccese, che oggi ha presentato la sua creatura.

“Abbiamo intenzione di dare voce a chi non ha voce – prosegue Spagnolo – non c’è intenzione di essere la classica lista che nasce a ridosso delle elezioni e per questo ci siamo costituiti in tempi non sospetti.

Nel nostro gruppo non vige la parola ‘IO’, ma c’è un forte senso di comunità e non c’è un leader”.

Tradizione e futuro nel centro dell’azione del nuovo soggetto che come logo ha scelto un cerchio dove, su sfondo bianco, si leggono le parole Voce, in alto e in grassetto e Nazionale, in basso, in caratteri più sottili. Immancabile, nel simbolo, il Tricolore che, secondo la scelta grafica, vuole rappresentare l’entusiasmo che alberga nei militanti.

Siamo pronti ad abbracciare tutte le esigenze a 360° – conclude Mario Spagnolo – e ci rivolgiamo a quelle persone smarrite che si sentono distaccati da questa politica, a prescindere che siano simpatizzanti di centrodestra o centrosinistra”.

Il Direttivo

Oltre a Mario Spagnolo che ha assunto la carica di Presidente, fanno parte del Direttivo: Cinzia Carlà; Marianna Pettograsso; Mauro Mazzotta; Luigi Ianne e Claudio Puglielli.