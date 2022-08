Fitto, Congedo, Gabellone, De Benedetto. Presentata la squadra di Fratelli di Italia per le elezioni

I giochi sono fatti. O meglio, la lista dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre è ormai chiusa. Almeno per Fratelli d’Italia che ha deciso di non aspettare l’ultimo minuto, fissato alle 20.00 di questa sera. Se in altri partiti c’è ancora qualche nodo da sciogliere e manca qualche dettaglio per trovare la quadra, in quello guidato da Giorgia Meloni – candidata al collegio uninominale L’Aquila-Teramo per “scelta di cuore” – la squadra che scenderà in campo è pronta. Anche in Puglia, dove – si legge in un comunicato, la rosa è stata depositata dopo un’accurata selezione dei nomi e dei profili di ciascun candidato. Ci sono politici di lungo corso, come Raffaele Fitto, Saverio Congedo e Antonio Gabellone, imprenditori come Federica De Benedetto che ha raccolto centinaia di preferenze nelle tornate passate e anche volti della società civile.

«Non nascondo la difficoltà nel dover scremare nomi da tutte le proposte di candidatura che Fratelli d’Italia ha ricevuto in Puglia, tutte di alto profilo tra professionisti, politici, società civile, imprenditori. Tra questi abbiamo dovuto scegliere le candidature più radicate sul territorio, alcune già misuratesi elettoralmente negli anni passati, altre con esperienze amministrative già maturate; giovani e donne professionisti, impegnati nel sociale. Una squadra vincente già in partenza, posso affermarlo con orgoglio» ha dichiarato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato.

L’elenco, in ordine casuale, dei candidati FdI in Puglia:

Fitto Raffaele, eurodeputato di Fratelli d’Italia, copresidente gruppo europeo dei Conservatori (ECR);

Gemmato Marcello, farmacista, deputato, segretario commissione Sanità alla Camera dei deputati, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Puglia;

Melchiorre Filippo, dottore commercialista, consigliere comunale FdI Bari;

La Salandra Giandonato, avvocato, componente direzione nazionale FdI, già coordinatore provinciale FdI Foggia;

Fallucchi Anna Maria, imprenditore;

Iaia Dario, avvocato penalista, coordinatore provinciale FdI Taranto, già sindaco di Sava (TA);

Congedo Saverio, dottore commercialista, coordinatore provinciale FdI Lecce;

Gabellone Antonio Maria, farmacista, consigliere regionale FdI Puglia;

Maiorano Luigi Giovanni, ispettore di Polizia, vicesindaco di Maruggio (TA);

Nocco Vita Maria, imprenditore;

De Marzo Laura, dottore in economia e commercio, servizio clienti Acquedotto Pugliese, già senatore accademico e dirigente Azione Universitaria e Gioventù Nazionale;

Galantino Davide, deputato FdI, delegato d’Aula;

Matera Mariangela, dottore commercialista Trani;

Colamussi Matteo, dg Ferrovie Appulo Lucane, presidente cda Fondo pensionistico Priamo, presidente ASSTRA Puglia e Basilicata;

Saracino Chiara, dottore commercialista, consigliere comunale Erchie (BR);

Zullo Ignazio, medico chirurgo, capogruppo FdI Regione Puglia;

De Benedetto Federica, imprenditore, già consigliere comunale Lecce;

Mele Stella, avvocato, consigliere comunale FdI Barletta