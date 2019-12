Istallazione della colonnina del defibrillatore ed esercitazioni sul massaggio cardiaco. A San Donato una domenica per la vita

È un dispositivo veramente indispensabile che consente di salvare vite umane tramite l’erogazione di una scarica elettrica che interrompe le aritmie maligne che causano l’arresto cardiaco. Stiamo parlando del defibrillatore, la cui presenza è evidenziata da un’ apposita segnaletica riportante la dicitura DAE.

Uno strumento così salvifico che ormai per la legge italiana risulta essere obbligatorio in tante manifestazioni. Non è un caso che siano stati tanti i casi balzati alla ribalta della cronaca in cui proprio la presenza di defibrillatori e di personale in grado di saperlo utilizzare hanno salvato tantissime vite umane.

Tanti i Comuni che si dotano così di questo dispositivo nelle strade o nelle piazze di città, al fine di essere ancora più operativi in caso di bisogno.

Domenica 29 dicembre, alle 11.30, a San Donato di Lecce, in piazza Giuseppe Garibaldi, ci sarà l’istallazione della colonnina del defibrillatore.

Parteciperanno all’evento varie associazioni di protezione civile della provincia di Lecce e saranno effettuate numerose esercitazioni sull’uso dell’apparecchio e su come effettuare il massaggio cardiaco. Nozioni base di pronto soccorso che potranno essere utili per non farsi trovare impreparati nel momento dell’emergenza nell’attesa dell’arrivo del personale specializzato che va sempre e subito contattato.

L’iniziativa è stata voluta dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Donato di Lecce, dal Comitato Festa Patronale e dall’amministrazione comunale che presenzierà alla manifestazione con l’assessore alla Protezione Civile Annamaria Perrone e con il sindaco Alessandro Quarta.