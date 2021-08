Su wingsbeat.shop trovi le migliori offerte scrub corpo

Senza ombra di dubbio, lo scrub corpo è un prodotto di bellezza che non deve mancare nella propria beauty routine. Si tratta di un vero e proprio trattamento di benessere per la pelle. Infatti elimina le cellule morte sulla superficie e rendono la pelle morbida e lucente.

Il trattamento è molto semplice: basterà massaggiare delicatamente una piccola quantità di prodotto sulla pelle per levigare bene l’epidermide. Inoltre, la modalità di applicazione del prodotto vi permetterà di riattivare il microcircolo. Provare per credere!

Scrub corpo: come sceglierlo

Questo miracoloso cosmetico si presenta sotto forma di diverse consistenze. Infatti, in commercio si possono trovare creme, lozioni e oli che al loro interno presentano diverse componenti che hanno azioni più o meno esfolianti. Per esempio, tra queste possiamo trovare sfere di polietilene, sale grosso o fine, zucchero, caffè, noccioli di frutto polverizzati…

Ma gli scrub corpo presenti sul mercato sono davvero tanti e quindi non sarà difficile imbattersi in acquisti sbagliati. L’acquisto giusto dipenderà molto dalle vostre necessità ed esigenze, e da quelle delle vostra pelle.

Se soffrite di secchezza, uno scrub con materie prime in grado di idratare la pelle è la soluzione migliore. Se invece hai il problema di perdita di tono, puoi affidarti agli scrub rassodanti. Oppure, se preferisci dei trattamenti scrub anticellulite, esistono dei prodotti formulati proprio per combattere questo specifico inestetismo.

È importante anche tener conto, prima dell’acquisto del vostro scrub, del periodo d’utilizzo. In inverno avrai assolutamente bisogno di uno scrub non troppo aggressivo, per evitare che la pelle si secchi ulteriormente a causa del freddo.

Invece, andando incontro alla bella stagione, ti basterà sapere che un trattamento di esfoliazione sarà sufficiente per preparare la pelle a ricevere il sole. Questo contribuirà automaticamente ad avere un’abbronzatura omogenea e ben definita.

