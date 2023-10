L’arbitro Sacchi non dà la mano all’ assistente donna. Scoppia la polemica sui social

La sfida del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo sarà ricordata non solo per il pareggio in rimonta dei giallorossi ai danni della squadra di Mister Dionisi ma anche per un episodio capitato all’ ingresso delle squadre in campo che immortalato da un video, grazie alla catena di Sant’Antonio dei social, sta facendo il giro del mondo.

Nel sottopassaggio dello stadio salentino, l’arbitro maceratese Juan Luca Sacchi, che durante tutta la durata della gara ha dimostrato di non essere in un particolare momento di forma, dopo aver salutato i capitani delle squadre, all’ atto di entrare sul rettangolo verde di gioco, non ha dato la mano alla sua assistente di linea, la sig.ra Francesca Di Monte.

Un’ errore dovuto certamente alla trance agonistica visto che la guardalinee aveva alzato la mano per dare ‘il cinque’ al direttore di gara, ma si è vista snobbata dall’ uomo che prima è sembrato ricambiare, poi, accortosi del capitano del Lecce Strefezza, ha pensato bene di salutare l’italobrasiliano dimenticandosi della collega.

La faccia di Francesca Di Monte è tutto un programma come appare nel video, motivo per cui non sono mancati i commenti nei confronti dell’ arbitro accusato addirittura di sessismo.

Stando ai bene informati pare che il designatore Rocchi, dopo aver visionato il video, abbia chiesto maggiore attenzione in certi comportamenti, soprattutto in una fase in cui si sta irrobustendo il contingente di presenze femminili nella schiera di arbitri e guardalinee del nostro campionato. Episodi che possono accadere e che non bisogna ingigantire ma che nell’ epoca dei social non possono passare inosservati.

