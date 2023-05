Nardò riscrive la storia: la vittoria a Latina vale i primi playoff in serie A

In avvio di gara Stojanovic e Zugno mettono a segno punti importanti per un miniparziale granata. Rodriguez e Cleaves a rispondere sponda Latina che mette il muso avanti e ristabilisce gli equilibri. Sostanziale equilibrio nei primi 10’ di gioco conditi da tanto show offensivo: 25-22 il parziale. Cacace da una parte, Baldasso da tre punti dall’altra a bombardare l’area avversaria. È un continuo batti e ribatti dove Parravicini si iscrive al registro dei protagonisti dei primi 20’ di gioco. Nardò prova a scappare, prima sul +9 e poi incrementando a +14 il vantaggio andando all’intervallo lungo su un pesante 35-49 di vantaggio.

Al rientro in campo, da metà quarto Nardò sbanda e regala la rimonta ai padroni di casa. Parrillo e Viglianisi su tutti combattono per riagganciare i granata. Il Toro però risale sulla scia di Smith, La Torre e Baldasso chiudendo sul 48-64 la terza frazione. Nell’ultimo quarto accade di tutto. Moretti e compagni gettano il cuore oltre l’ostacolo e rimontano lo svantaggio. Nardò col brivido resta nel match trascinato da Smith e Stojanovic tutti che con importanti azioni individuali riescono ad impattare la difesa avversaria. Sul 74 pari e 6 secondi da giocare, Di Carlo ordina timeout con il possesso in mano disegnando la rimessa per l’americano. Palleggio in arretramento, tripla e fallo subito completando il gioco da 4 punti per Smith che mette definitivamente il punto esclamativo sulla gara regalando i primi storici playoff alla squadra di coach Di Carlo.

Per Nardò una enorme gioia regalata ad una città intera che per la prima volta nella propria storia sfiora con un dito il sogno A1.

Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina – HDL Nardò: 77-78 (25-22, 10-27, 13-15, 29-14)

Benacquista Assicurazioni Latina: Cleaves 23 (5/11, 2/5), Viglianisi 16 (2/4, 2/5), Alipiev 14 (2/5, 3/8), Cacace 7 (2/6, 1/2), Cicchetti 6 (3/7, 0/1), Moretti 4 (1/3, 0/0), Parrillo 3 (0/1, 1/4), Fall 2 (1/2, 0/0), Rodriguez 2 (0/2, 0/2), Durante 0 (0/0, 0/2)

HDL Nardò: Smith 20 (2/8, 3/13), La Torre 15 (3/5, 3/7), Parravicini 12 (0/1, 3/3), Stojanovic 11 (5/11, 0/1), Baldasso 7 (1/2, 1/4), Donda 6 (2/4, 0/0), Zugno 5 (1/4, 1/2), Borra 2 (1/2, 0/0), Quarta 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0), Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

(Photo credits: @Andrea Cecere)