Il Basket Lecce vince il campionato provinciale della Csi Lecce. Magic Galatina sconfitto in finale

Il Basket Lecce vince il campionato provinciale della Csi Lecce. Nella finale in gara secca, sul campo neutro del “Palazzetto dello Sport Quarta – Lauretti” di Monteroni di Lecce, la squadra biancoazzurra ha battuto gli avversari della Magic Galatina con il risultato di 58-37. Un risultato che legittima la forza della squadra leccese, che era arrivata prima nella “regular season“ e nelle semifinali aveva sconfitto la compagine della Pallacanestro Ugento compiendo una vera e propria impresa: in gara 1 era stata sotterrata da un -27 che non lasciava speranze, invece in gara 2 aveva messo in piedi una partita tutta cuore e coraggio, chiudendo l’incontro sul +34 e qualificandosi alla finale.

Si tratta dell’unica squadra di Lecce ancora in corsa. Merito del lavoro di un gruppo coeso e compatto, dove spicca la presenza di alcuni giocatori come Giacomo Salamina, Riccardo Guido, Mattia Fioretti, Michele Fuina, Pierpaolo Palamà, Matteo Riotti e Alessandro Rizzato che hanno un passato importante nelle serie superiori. Ma tutti gli atleti facenti parte del roster stanno portando un importante contributo alla causa. Guidati in panchina da coach Cristiano Mezzi, ormai un veterano e giunto alla quindicesima stagione in panchina.

Adesso la comitiva leccese è attesa dalle semifinali regionali che si svolgeranno a Mesagne, sabato 11/06/2022. Il Basket Lecce affronterà la squadra della U.S. San Pietro Vernotico alle 21.00. L’altra semifinale vede opposte le squadre della Magic Galatina contro la Dinamo Brindisi. Le vincenti si affronteranno in semifinale domenica 12/06/2022 alle 21.00, sempre a Mesagne. Al gruppo biancoazzurro va l’augurio per un ulteriore risultato positivo.