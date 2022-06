La promozione del territorio passa dalla Serie A, Camera di Commercio e US Lecce siglano un accordo

Promuovere il territorio e le sue eccellenze imprenditoriali, attraverso la vetrina della Serie A, è questo il sunto dell’accordo messo in atto tra Camera di Commercio e Unione Sportiva Lecce, concretizzatosi nei giorni scorsi e presentato questa mattina, presso la sala conferenza dell’ente di “Viale Gallipoli”.

“Abbiamo ritenuto come Camera che questa volta non potevamo farci scappare l’occasione di pubblicizzare il territorio e le sue eccellenze aziendali”, ha affermato il Presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci. “Il Lecce – ha proseguito – è un esempio di imprenditoria solida del Sud Italia, riteniamo la nostra sia la squadra non solo del capoluogo, ma dell’intera provincia e la Camera di Commercio non poteva essere assente da un grande evento come la promozione”.

Nello specifico con questa partnership, la Ccia salentina, in occasione delle gare casalinghe dei giallorossi organizzerà una serie di incontri tra gli operatori locali e i colleghi provenienti da fuori regione, nel corso dei quali, durante il pre-partita si svolgerà una degustazione di prodotti tipici, verrà seguito sul terreno di gioco il riscaldamento e poi si assisterà alla partita in tribuna centrale.

“Ringrazio tutti per l’attenzione mostrata da subito nei confronti della società, sarà questa una partnership bellissima di cui sono orgoglioso”, ha invece dichiarato il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. “Il Lecce, è un esempio virtuoso di calcio nel Sud Italia, basti pensare che una grande città come Palermo, ieri, dopo anni di difficoltà, è riuscita a centrare la promozione in B e noi oggi, con dimensioni molto più piccole, siamo qui a parlare di Serie A. Abbiamo vinto un torneo di una difficoltà assoluta e ce ne aspetta uno ancora più duro, sentiamo la vicinanza del territorio e partiamo per questo nuovo impegno con grandissimo entusiasmo”.

Sull’iniziativa ha voluto dire la sua anche il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini: “Plaudo a questa iniziativa che rafforza la dimensione relazionale tra le imprese e la squadra, Lecce è al 26mo posto per prestigio della Figc, il mondo del calcio vive una fase di trasformazione e crisi, anche dovuta alla pandemia e i grandi fondi hanno alterato le regole economiche e l’obbligo del Fair Play finanziario è divenuto sempre più difficile da perseguire. L’immagine del Salento si è rafforzata negli ultimi tempi e la Serie A è un’ulteriore occasione”.

Infine a prendere la parola il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, che ha parlato anche del calciomercato: “Ho sempre ritenuto che il calcio sia un’azienda e da tale deve essere gestito. Nelle mie esperienze ho preso molto esempio dai grandi imprenditori con i quali ho lavorato, vi ringrazio per avermi invitato. Questo è un mercato che ancora non è decollato, quando si concludono gli accordi subito, è perchè si hanno disponibilità economiche, noi lo stiamo seguendo con cautela, ma questo non significa mancanza di operatività, abbiamo le idee chiare, ma bisogna lavorare per obiettivi e siamo attenti tutte le manovre”.