Per la sfida salvezza con lo Spezia quasi 1.000 posti in più, ampliata la capienza della Est

48 ore esatte alla sfida delle sfide, nella quale, contro lo Spezia di Leonardo Semplici, i giallorossi di mister Marco Baroni, si giocheranno una grossa fetta di permanenza nel massimo torneo.

Naturalmente, in occasione della partita contro la compagine ligure, il “Via del Mare” – come avvenuto per grandissima parte del Campionato – presenterà il tutto esaurito, per spingere con il suo tifo la compagine salentina alla vittoria. Con una novità in più, però, una bellissima notizia per i supporter: lo stadio, infatti, potrà contare su quasi mille posti in più, in Tribuna Est.

A darne comunicazione ufficiale, il sodalizio di ‘Via Costadura’ con un comunicato stampa: “L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’odierno sopralluogo, la C.P.V.L.P.S (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) della Provincia di Lecce ha espresso parere favorevole sull’istanza presentata dalla Società in merito all’utilizzo di 2 sub settori del ‘Crescent’, sino ad oggi soggetti a limitazione. Per effetto di tale provvedimento, la capienza della Tribuna Est Superiore è stata incrementata di n. 921 posti già a partire dalla gara Lecce – Spezia di domenica prossima’, si legge nella nota della società.

“Tale risultato è stato ottenuto grazie alla verifica positiva dello stato di avanzamento dei lavori che hanno interessato in particolare i sub settori autorizzati. I relativi biglietti saranno messi in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi.

L’U.S. Lecce ringrazia le autorità coinvolte e tutti i componenti Commissione per la disponibilità e la collaborazione prestata al fine di ottenere tale risultato”.