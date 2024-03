Serie D, secondo successo per i granata. Nardò-Angri finisce 3-0

Nell’anticipo della 28a giornata, il Nardò centra il secondo successo consecutivo con un convincente 3-0 ai danni dell’Angri. Partita sbloccata subito e giocata bene con ottime trame e intensità. A regolare la pratica ci pensano De Giorgi e Ciracì nel primo tempo e poi D’Anna a inizio ripresa.

Formazione iniziale

Assenti Dambros e Urquiza, il tecnico granata Costantino schiera il 4-3-1-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Ciracì e Ceccarini; in attacco Gentile a sostegno di D’Anna e Ferreira.

Primo tempo

Al primo affondo il Nardò passa in vantaggio: De Giorgi, dopo il gol di domenica scorsa a Bitonto, apre le marcature con una potente conclusione da fuori area che si insacca nell’angolino alto alla destra di Palladino. Replica immediata dell’Angri con il tiro di De Marco che impatta sulla parte alta traversa. Il Nardò continua a padroneggiare in tutte le zone del campo con Gentile e Ciracì che impegnano Palladino. Al 32’ arriva il raddoppio granata: azione insistita dei padroni di casa che vanno prima al tiro con Ferreira e poi con Ciracì che non sbaglia e batte di potenza Palladino. Break dei campani con Palmieri che ci prova su calcio di punizione, pallone alto. Sul ribaltamento di fronte prima Ferreira di testa e poi Gentile con un tocco ravvicinato in area sfiorano il tris. Finisce il primo tempo col Toro avanti 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Nardò sfrutta al meglio una partenza a rilento dell’Angri e al 51′ trova subito la terza rete: Ciracì lancia in profondità per l’accorrente D’Anna che controlla il pallone e batte Palladino in uscita. Gara senza più storia e l’Angri ci prova solo con le incursioni di Palmieri, ma la mira è imprecisa. Il Nardò gioca in scioltezza e si limita a controllare la gara. L’ultima emozione porta la firma di D’Anna che conclude a rete da ottima posizione ma Palladino respinge in tuffo. Con questa vittoria il Nardò raggiunge quota 50 punti in classifica e si rimette in carreggiata nella corsa ai playoff.

Nel prossimo turno in programma giovedì 28 marzo il Nardò sarà di scena al “Miramare” di Manfredonia.

(Photo credits: @Massimo Coribello)