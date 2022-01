Oggi al via il calciomercato. Lecce, fatta per Asencio. Felici va al Palermo

In attesa del 13 gennaio, giorno in cui i giallorossi torneranno calcare il terreno di gioco in una partita ufficiale (è in programma il recupero della gara, rimandata causa covid, contro il Vicenza) e dopo alcuni giorni di riposo concessi dal tecnico Marco Baroni, capitan Lucioni è compagni hanno ripreso, nella giornata di ieri, gli allenamenti in vista della sfida contro la compagine veneta.

I salentini si sono ritrovati ieri al “Via del Mare” per una seduta pomeridiana nella quale, erano assenti Bleve, Gabriel, Gallo, Listkowski, Rodriguez e Vera. Hanno svolto un lavoro personalizzato Coda, Tuia e Di Mariano. Nel frattempo sono sempre tre i componenti del gruppo squadra risultati positivi al Covid, si aspettano le risultanze dei tamponi per stabilire se si sono negativizzati o meno.

Intanto, parte oggi ufficialmente il calciomercato e la società di “Via Colonnello Costadura” ha iniziato con il piede sull’acceleratore. Dopo la cessione nei giorni scorsi del difensore Bjarnason al Valerenga, è in arrivo l’attaccante vice Coda. Manca solo l’ufficialità, ma sembrerebbe fatta per l’attaccante spagnolo di origini brasiliane, Raúl José Asencio Moraes, meglio noto come Raúl Asencio. La punta brasiliana è una vecchia conoscenza del direttore sportivo Stefano Trinchera che lo ha avuto con sé al Cosenza, dove, in presenze ha collezionato sette gol e attualmente è svincolato.

Per un calciatore che arriva, però, un altro va via. A lasciare il Salento a breve sarà il trequartista Mattia Felici destinazione Palermo, squadra nella quale ha militato alcuni anni fa in Serie D.