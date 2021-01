Lecce, è arrivato Hjulmand! Affondo decisivo anche per Pisacane

Si sblocca il mercato in casa Lecce. A circa due settimane dall’avvio delle sessione di mercato di riparazione, il Direttore Pantaleo Corvino ha dato inizio alle danze, facendo approdare in Salento il primo rinforzo per la linea mediana e quasi chiudendo per il tanto atteso innesto in difesa.

Ma andiamo procediamo con ordine. In queste ore è sbarcato in Italia il 21enne danese Morten Hjulmand. Centrocampista centrale, Hjulmand è un nazionale under 21 della Danimarca: cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, nel 2018 è stato acquistato dall’Admira Wacker Mödling, squadra della massima serie austriaca. Ed è proprio dall’Austria che Corvino lo ha fatto arrivare e regalandoli il primo contratto italiano della carriera.

Di lui si dice che in campo ha personalità da vendere e adesso potrà subito mettersi a disposizione di mister Corini per la casella di vice Tachtsidis. Per lui oggi visite mediche e firma sul nuovo contratto giallorosso.

Ma non è l’unica novità della giornata. Dopo un brusco rallentamento dovuto solo al temporeggiamento da parte del Cagliari, pare essersi finalmente sbloccata la trattativa per portare in Salento Fabio Pisacane. Il difensore centrale nato a Napoli nel 1986, lascia la Sardegna dopo 147 presenze: con lui era stato raggiunto un accordo di massima già da giorni, ma il club del Presidente Giulini ha dilatato i tempi per via di una vera e propria moria difensiva che ha raggiunto i rossoblu nelle ultime settimane. Ora però pare che il tutto sia definitivamente decollato: Pisacane scioglierà il suo legame con gli isolani nelle prossime ore e già lunedì potrebbe giungere nella sede di via Costadura, dove siglerà un contratto fino a giugno 2022.