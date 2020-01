Calciomercato, Lecce-Acquah brusca frenata. Salta tutto?

Nessun volto nuovo alla ripresa della preparazione. In casa Lecce, dopo l’estasi per il pareggio imposto all’Inter di Antonio Conte, questo pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in vista del prossimo, fondamentale, impegno in casa dell’Hellas Verona.

Dopo le quattro confitte consecutive, il punto conquistato contro i nerazzurri potrebbe rappresentare un nuovo pieno di benzina nelle gambe e nella mente della comitiva giallorossa, chiamata ad un girone di ritorno di assoluto livello se vuole festeggiare a fine maggio la tanto agognata salvezza. Per farlo, Fabio Liverani, però, dovrà ancora pazientare per l’arrivo di nuovi e fondamentali innesti.

Dopo gli azzeccati arrivi di Donati e Deiola, infatti, era dato per certo l’arrivo, nella giornata di ieri, di Afriyie Acquah. 28 anni, ex Empoli, il centrocampista ghanese ha disputato la prima parte di stagione in Turchia, in forza al Yeni Malatyaspor. Da giorni si vociferava di un suo possibile approdo in Salento, e dopo l’ultima domenica turca, Acquah aveva raggiunto un’intesa totale con il DS Meluso.

Con le sue 182 presenze in Serie A, Acquah era l’alternativa giusta a Ionita, autentico sogno di inizio mercato, ma nella serata di ieri il brusco e imprevisto stop: il Presidente del club turco pare abbia chiesto al calciatore di ripensarci. Il Malatyaspor, infatti, ritiene il ghanese utile al suo progetto e avrebbe, per questo, allungato i tempi.

Ora si aprono diversi scenari: potrebbe essere lo stesso Acquah a ‘calcare la mano’ per convincere il suo club a lasciarlo partire, oppure potrebbe essere il Lecce, ricevuto lo sgarbo, a voler abbandonare la pista che porta il nome di Afriyie. In quest’ultimo caso, però, resterebbe da capire che la società di Sticchi Damiani rischierà un all-in su Artur Ionita o se, invece, cercherà una terza alternativa.

Si decide anche per Saponara. Benzar in B

Ma oltre ad Acquah, o chi per lui, Liverani attende un altro, ulteriore, innesto. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe sbloccarsi definitivamente la trattativa che condurrà a Lecce Riccardo Saponara. Il trequartista tanto voluto dal tecnico, andrebbe a completare il famigerato “rombo”, garantendo ai giallorossi quella qualità negli ultimi sedici metri, tra le note dolenti della prima metà di stagione.

Anche lui 28enne, nato a Forlì, ha bisogno di ritrovarsi dopo un paio di annate poco felici: cercato già in estate, Saponara – di proprietà della Fiorentina – ha trascorso gli ultimi mesi in prestito al Genoa, dove però ha faticato nel trovare spazio (solo 4 presenze in questa stagione). L’accordo totale con il giocatore è stato raggiunto da tempo: nella giornata di oggi Saponara, con il suo entourage, incontrerà i vertici della Fiorentina per tentare di mettere la parola fine e questa ennesima telenovela.

Sul fronte delle uscite, infine, c’è da registrare la cessione ufficiale di Romario Benzar al Perugia (Serie B): la formula prescelta è stata quella del prestito con diritto di riscatto. Il giovane Antonino Gallo, invece, è sul passo di andare a crescere in C con la maglia della Virtus Francavilla (prestito secco). Da sistemare, poi, c’è anche Giannelli Imbula.