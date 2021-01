Calciomercato, Corvino guarda ancora a nord: Lecce vicino a Hjulmand

Entra nel vivo il calciomercato e in casa Lecce stanno per arrivare i primi colpi. In attesa anche di procedere a qualche cessione, il Direttore Tecnico Pantaleo Corvino sonda ancora una volta il mercato scandinavo e dopo il sondaggio mosso per l’attaccante italo-svedese Stefano Vecchia, è vicino a portare in Salento Morten Hjulmand.

Centrocampista centrale danese, Hjulmand è un classe ’99 ed è già una presenza stabile nella nazionale under 21 della Danimarca. Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, Hjulmand nel 2018 è stato acquistato dall’Admira Wacker Mödling, squadra della massima serie austriaca.

Di lui si dice che in campo ha personalità da vendere e in giallorosso andrebbe a coprire la casella di vice Tachtsidis, al momento vuota. Rumor di mercato vogliono il talento danese molto vicino ai giallorossi e le prossime ore saranno decisive per la trattativa.