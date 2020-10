Calciomercato, suona il gong: Mancosu resta. Sfumano le cessioni di Rossettini e Vigorito

Ore 20 in punto. Il calciomercato estivo 2020/21, il primo (e speriamo l’ultimo) dell’era covid chiude finalmente i battenti. Nelle ultime ore di trattative, i telefoni di manager, procuratori, Direttori Sportivi e presidenti sono stati letteralmente in fiamme.

Il Lecce, che in questo mercato ha cambiato quasi totalmente pelle, ha chiuso l’ultima giornata di trattative con alcune novità di prim’ordine. Prima l’ingaggio del difensore centrale italo-albanese Kastriot Dermaku, poi le cessioni sfumate di Luca Rossettini e Mauro Vigorito, infine una delle notizie più attese tra i tifosi: la permanenza di Marco Mancosu.

Nel corso del pomeriggio il Cagliari, unica squadra di Serie A seriamente interessata al capitano giallorosso, alla fine ha desistito: la fascia giallorossa, quindi, resta al suo braccio.

Mancosu, tentato nel corso di queste settimane prima dal ricco Monza, poi da alcune compagini della Massima Serie, aveva davanti a se due strade: tornare a casa in Sardegna e giocarsi la possibilità di qualche apparizione con il suo Cagliari, oppure restare a Lecce e continuare ad essere una vera e propria bandiera. Alla fine ha scelto l’ultima via, forse la più difficile perché confermarsi ancora in giallorosso non sarà semplice neppure per un ragazzo d’oro come lui.

La sua permanenza, unita a quelle di Gabriel, Falco, Lucioni e molti altri della ‘vecchia guardia‘ rappresenterà il quid in più per la rosa di Eugenio Corini.

Resta da capire, adesso, la sorte di Stefano Pettinari: il Trapani verrà dichiarato fallito a breve e lui sarà libero di tornare a Lecce da svincolato, a parametro 0, pronto a comporre insieme agli altri attaccanti una batteria di bomber da invidia per il torneo cadetto.

Restano Rossettini, Vigorito e Lo Faso

Le ultime convulse ore di mercato sono così state dedicate dal Direttore Pantaleo Corvino alla definizione della squadra con alcune trattative in uscita che, però, alla fine sono sfumate. In primis, ha del clamoroso la mancata uscita di Mauro Vigorito: il portiere per giorni era dato in sposo al Genoa. Poi è sfumato tutto: negli ultimi minuti di mercato c’è stato un timido sondaggio dello Spezia, ma alla fine non si è concretizzato nulla.

Stesso discorso per Luca Rossettini: doveva accasarsi al Padova, squadra della sua città dove voleva chiudere la carriera. Poi un improvviso interessamento del Pescara ha bloccato tutto, ma alla fine il difensore veneto è rimasto in Salento. Non è escluso, comunque, che sia lui che Vigorito possano rescindere il contratto e cercare una nuova sistemazione da svincolati.

Rimane alla corte di Corini, infine, anche Simone Lo Faso: il giovane attaccante era dato vicino al Novara, ma l’affare non si è concluso.

Il riepilogo completo

Di seguito, allora, tutti i movimenti portati a termine dal Direttore Pantaleo Corvino.

Cessioni

Benzar (Viitorul), Rispoli (Crotone), Vera (Cosenza), Riccardi (Catanzaro), Milli (Nardò), G. Gallo (Nardò), Tsonev (Levski Sofia), Shakhov (AEK Atene), Saraniti (Palermo), Petriccione (Crotone).

Acquisti

Adjapong (Sassuolo), Zuta (Hacken), Dermaku (Parma), Henderson (Hellas Verona), Bjorkengren (Falkenbergs), Listkowski (Pogon Schettino), Paganini (svicolato, ultima stagione Frosinone), Coda (svincolato, ultima stagione Benevento), Rodriguez (Real Madrid), Stepinski (Verona).