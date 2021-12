Lecce a La Spezia per la sfida di Coppa Italia, Baroni: “Competizione importante. Abbiamo grandi motivazioni”. I convocati

Oltre a Coda e Tuia, non ci saranno Di Mariano e i soliti Paganini e Vera, per il resto sono stati tutti convocati, compresi tre calciatore della formazione Primavera che potrebbero anche essere impiegati.

Poco più di 24 ore e il Lecce scenderà in campo a La Spezia nella sfida valida per i 16mi di Coppa Italia che li vedrà opposti alla compagine locale allenata da Thiago Motta.

“Quando c’è una competizione importante con la possibilità di passare il turno, non vedo perché non ci debbano essere motivazioni a mille, farò qualche cambio, ma non si tratta di turn over, ma di dare la possibilità a chi ha giocato meno di avere un’opportunità”, ha affermato mister Baroni alla vigilia della partita.

“Giocherà sicuramente Bleve che quando è sceso in campo ha fatto bene, poi è un calciatore che è sempre il primo a motivare il gruppo. Di Mariano ha un affaticamento, ma contiamo di recuperarlo per la gara con il Vicenza.

Chi ha giocato meno avrà l’opportunità di aggiudicarsi un posto per la gara di lunedì, non bisogna pensare solo ai titolari, questo è un altro calcio rispetto al passato e tutti si devono impegnare

Domani giocheranno Listkowsky, Rodríguez e Olivieri, perché hanno fatto bene a Pisa, poi, ci siamo trovati a commentare una sconfitta, ma abbiamo fatto una buona prestazione con una supremazia territoriale importante, è mancata negli episodi importanti quel pizzico di determinazione in più.

Nel primo tempo partirà Olivieri punta centrale, Rodríguez lo faccio giocare in quel ruolo perché può esprimere tutte le sue potenzialità. Mi dispiacciono le critiche a Olivieri, perché è un ragazzo che si sta impegnando e sta facendo anche bene, così come Pablo.

Per quel che riguarda i Primavera convocati, Burrai è un elemento interessante, che è già stato convocato altre volte, così come gli altri giovani, porterò anche Felici, perché manca Di Mariano e Strefezza, vista la mole di gioco degli ultimi giorni lo utilizzerò al massimo 20 minuti. Se ci sarà la possibilità giocheranno”.

I convocati

Sono 23 i convocati dell’allenatore toscano per la sfida in terra ligure. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Meccariello 8. Gargiulo 11. Olivieri 14. Helgason 16. Bjarnason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 35. Samooja 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 45. Burnete 75. Felici 99. Rodriguez.