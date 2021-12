Giallorossi in campo contro lo Spezia per la sfida di Coppa Italia, le probabili formazioni

Barreca sulla corsia sinistra di difesa e Olivieri al centro dell’attacco, dovrebbero essere loro gli unici calciatori partiti dall’inizio a Pisa e che verranno impiegati dal primo minuto anche oggi, per il resto, spazio a un ampio turnover per consentire di fare rifiatare chi ha giocato di più e di avere un’opportunità per mettersi in mostra a chi è stato impiegato di meno nel corso del Campionato.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni, scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio “Alberto Picco”, nella sfida valida per i 16mi di Coppa Italia contro lo Spezia di Thiago Motta.

Una gara da dentro-fuori, nella quale il tecnico toscano cambierà con molte probabilità 9 del 11 interpreti visti nella sconfitta con i nerazzurri, per cercare di superare il turno e approdare al passaggio successivo.

La partita potrà essere seguita in diretta su Italia 1

Probabili formazioni

A.C. Spezia (3-5-2): Joronen, Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Nzola, Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

U.S. Lecce (4-3-3): Bleve; Calabresi, Meccariello, Bjarnason, Barreca; Helgason, Blin, Bjorkengren, Listkowski, Rodriguez, Olivieri. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Marini di Roma 1.