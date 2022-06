Ufficiale, De Picciotto passa la mano. Saverio Sticchi Damiani azionista di maggioranza

La notizia era nell’aria, molto più di un semplice rumor e, pochi minuti fa l’ufficialità che ha confermato in toto tutte le indiscrezioni.

Renè De Picciotto passa la mano e cede le sue quote azionarie al presidente di “Via Colonnello Costadura”, Saverio Sticchi Damiani che da oggi sarà il nuovo azionista di maggioranza (l’imprenditore italo-svizzero, lo era di riferimento).

La notizia con un comunicato stampa del sodalizio giallorosso: “L’U.S. Lecce comunica che l’azionista di maggioranza relativa Renè Picciotto ha ceduto l’intera sua quota di partecipazione nella compagine sociale al Presidente Saverio Sticchi Damiani a un prezzo pari all’investimento fin qui compiuto. Il contratto di cessione già definito e concluso nei giorni scorsi sarà formalizzato il prossimo 1 luglio, data fissata per il closing.

Dopo aver contribuito, insieme a tutti i soci, allo sviluppo della società, sia in termini finanziari, che di esperienza imprenditoriale, Renè Picciotto ha ritenuto che questo fosse il momento migliore per farsi da parte. La serie A appena conquistata e l’ingresso di nuovi soci hanno creato le condizioni ideali perché la società potesse affrontare questo passaggio di consegne in modo sereno e senza alcun contraccolpo. L’augurio di Renè Picciotto è che i Soci che hanno egregiamente gestito la Società fino a questo momento possano, insieme ai nuovi, proseguire nel raggiungimento di ulteriori ambiziosi traguardi sportivi.

Renè Picciotto ha preferito, prioritariamente, offrire le proprie azioni alla compagine sociale esistente, in modo da consentire alla stessa di continuare nella gestione societaria, prima di proporre le sue azioni a terzi investitori.

In virtù di ciò, il Presidente Saverio Sticchi Damiani ha ritenuto di accettare la proposta e di acquisire l’intero pacchetto azionario di De Picciotto, per garantire la prosecuzione del club nello spirito che ha contraddistinto da sempre la proprietà del Club.

La U.S. Lecce Spa esprime un caloroso ringraziamento a Renè Picciotto”.

In virtù dell’accordo, il numero uno del club, dovrebbe arrivare a una percentuale della proprietà paria 55, la restante parte, è suddivisa tra Corrado Liguori, la famiglia Carofalo, Alessandro Adamo, la famiglia Barbetta e il gruppo formato da Boris Collardi, Pascal Picci – originario di Castrignano del Capo e l’indonesiano Alvin Sariaatmadja.