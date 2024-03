Gotti incontra la società giallorossa e si dimette dallo Spezia, a breve la firma

Ormai si può dire che Luga Gotti è il nuovo tecnico del Lecce. Manca solo la firma del contratto, ma quella dovrebbe arrivare a breve, questione di ore.

Avevamo riferito ieri che l’allenatore veneto oggi si sarebbe recato in città per incontrarsi con la società giallorossa e definire i dettagli e da notizie giunte in questi minuti sembrerebbe che questa riunione ci sia stata nella mattinata di oggi, al termine della quale Gotti avrebbe inviato la lettera di dimissioni da tesserato dello Spezia, società a cui era legato avendo sottoscritto l’anno scorso con il club ligure un accordo della durata di due anni.

Domani, insieme al suo staff, dovrebbe dirigere il primo allenamento della compagine salentina.

Quattro giornate a D’Aversa

Intanto, la testata ad Henry, per Roberto D’Aversa, non è solo costata l’esonero, ma anche una lunga squalifica. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, infatti, ha fermato l’allenatore abruzzese per quattro giornate “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente”, comminandogli anche una sanzione di 10mila euro.