In attesa del nuovo allenatore il Lecce sceglie la sede del ritiro, la preparazione si svolgerà a Folgaria

Dopo l’esonero di mister Eugenio Corini, ancora non si conosce il nome di chi prenderà il suo posto sulla panchina dei giallorossi e, si spera, che la decisone sul sostituto del tecnico di Bagnolo Mella possa essere presa a breve dalla dirigenza giallorossa.

Ciononostante, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura” ha mosso un primo passo in vista della preparazione alla prossima stagione che vedrà la compagine salentina disputare ancora un altro anno di Serie B.

Sarà Folgaria, comune di poco più di 3.000 abitanti della Provincia Autonoma di Trento, a 1.100 metri sopra il livello del mare, la località dove capitan Mancosu e compagni svolgeranno il ritiro pre-campionato.

L’operazione si è resa possibile grazie alla sottoscrizione di un accordo Premium Sponsor con l’Azienda per il Turismo “Alpe Cimbra”.

“È una grande soddisfazione poter ospitare il ritiro del Lecce Calcio sull’alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana in Trentino – ha dichiarato Nicola Port presidente dell’Apt.

Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano gli eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno. Aspettiamo per un caldo benvenuto tutta la squadra e i loro tifosi”.

(Ph U.S. Lecce)