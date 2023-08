Nikola Krstović è un calciatore del Lecce, l’attaccante nel Salento per le visite mediche

Nikola Krstović è un calciatore del Lecce, a pochi giorni dalla partenza di Assan Ceesay destinazione Arabia Saudita, il club giallorosso ha un nuovo attaccante.

Il sodalizio di “Via Costadura”, infatti, ha raggiunto l’accordo con il FK DAC 1904 e nella giornata di oggi la punta sarà nel Salento per sottoporsi alle visite mediche. Montenegrino classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dello Zeta, debutta in prima squadra nell’aprile 2016 Nella stagione 2018-2019 si laurea capocannoniere del campionato montenegrino con 17 reti in 33 presenze. Al termine della stagione lascia lo Zeta e si trasferisce alla Stella Rossa.

Dopo aver totalizzato 6 presenze nel campionato nella prima parte della stagione 2019-2020, nel gennaio 2020 si trasferisce in prestito al Grafičar Belgrado, con cui realizza 2 reti in 6 presenze nella seconda divisione serba.

Rientrato alla Stella Rossa, raccoglie 15 presenze e 2 reti dall’estate 2020 al settembre 2021.

Il 5 settembre 2021 viene acquistato dal DAC Dun. Streda. Dopo aver segnato 4 reti in 11 partite nel 2021-2022, alla seconda stagione nella massima serie slovacca si laurea capocannoniere del torneo, con 18 reti in 27 presenze.

Ha giocato nelle nazionali giovanili montenegrine Under-17, Under-19 ed Under-21. Nel 2022 ha esordito nella nazionale montenegrina.