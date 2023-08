Hjulmand raggiunge l’accordo con lo Sporting Lisbona, ufficiale la cessione

Morten Hjulmand lascia il Salento e va in Portogallo.

Mancava solo l’ufficializzazione che è giunta 50 minuti esatti prima del fischio d’inizio di Lecce-Como di Coppa Italia.

Il capitano dell’ultima stagione dei giallorossi è stato ceduto in via definitiva allo Sporting Lisbona e grazie a questa manovra di mercato, nelle casse del sodalizio di “Via Costadura”, andrà una ricca plusvalenza, da investire in parte, come detto in conferenza stampa dal Presidente Sticchi Damiani, sul mercato, soprattutto per prendere una punta, dopo l’addio di questa mattina di Assan Ceesay passato al Damak F.C. Saudi Club.

L’ufficializzazione del passaggio in terra lusitana di Hjulmand con un comunicato della società in cui si legge: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Morten Hjulmand allo Sporting Clube de Portugal”.