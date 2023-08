Lecce, ufficiali gli addii di Maleh e Di Francesco e l’arrivo di Piccoli

Maleh e Di Francesco salutano, mentre arriva nel Salento un’altra punta, Roberto Piccoli.

A 24 ore esatte dalla chiusura, Pantaleo Corvino piazza quelli che dovrebbero essere gli ultimi tre colpi del mercato giallorosso.

Ceduto a titolo definitivo al Palermo Federico Di Francesco, dopo appena una stagione lascia Lecce – per lui tre gol, quelli decisivi per le vittorie con Atalanta e Lazio e uno del momentaneo pareggio con il Napoli – e viene ceduto a titolo definitivo alla società rosanero allenata dall’ex tecnico dei giallorossi Eugenio Corini.

È durata solamente un girone, invece, l’esperienza di Youssef Maleh, per lui 17 presenze senza lasciare il segno. Si accaserà all’Empoli in prestito.

Per due partenze c’è un nuovo arrivo. Si tratta di Roberto Piccoli, attaccante classe 2011, che arriva dall’Empoli, ma di proprietà dell’Atalanta. Per lui la formula del prestito con diritto di opzione e contropzione in favore della società orobica.