Lecce, ingaggiato il centrocampista Mohamed Kaba. Manca ancora la punta

Mohamed Kaba è un calciatore del Lecce. Il calciatore franco-guineano, giunto nella giornata di ieri nel Salento, ha sostenuto le visite mediche e al termine ha firmato il contratto che lo legherà al sodalizio di “Via Costadura” per quattro anni con opzione per il quinto.

Centrocampista classe 2001, 1,85 di altezza per 71 kg di peso, è stato acquisito dal Valenciennes, seconda divisione francese.

Cresciuto nel Settore Giovanile della compagine francese, è stato aggregato alla prima squadra nel luglio 20221. Nell’ultima stagione ha collezionato 32 presenze, per un totale di 2824 minuti. É stato scelto nell’11 iniziale 32 volte, su 38 giornate, ha segnato 5 gol, offerto 1 assist. Ha ricevuto 6 cartellini gialli.

Le altre trattative

Adesso, con il suo arrivo, a detta del Responsabile dell’Area Tecnica, Pantaleo Corvino, per completare la rosa, mancano ancora un centrocampista e, soprattutto una o due punte, vista la partenza di Assan Ceesay destinazione Arabia.

Per la mediana si pensa sempre a un francese, Batista Mendy, in forza all’Angers SCO, mentre, per il ruolo di attaccante centrale al nazionale del Montenegro, Nikola Krstovic del Dunajska Streda.

Situazione di Gallo

Per quel che riguarda Gallo, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la gara di Coppa Italia Lecce – Como, ieri si è sottoposto ad esami strumentali le cui risultanze hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con notevole versamento articolare, senza lesioni legamentose. Molto probabilmente non riuscirà a recuperare per la prima di campionato con La Lazio.