“Concentrazione e dedizione per la maglia del Lecce”, parla Baschirotto

“Come si riprede la preparazione dopo la sosta? Mantenendo alta la concentrazione, lavorando tutto il giorno e seguendo le direttive del mister, per trovarsi pronti al prossimo impegno il 4 di gennaio”, con queste parole, il difensore centrale Federico Baschirotto, commenta il rientro dalla lunga pausa che ha visto coinvolta la formazione giallorossa e le altre compagini del massimo torneo, per consentire di disputare i Campionati Mondiali in Qatar, in corso di svolgimento.

Il momento in giallorosso

“Ho segnato il primo gol in A e sto giocando molto, ma mantengo sempre serenità concentrazione e dedizione al lavoro come quando sono arrivato, so che per rimanere a questi livelli bisogna impegnarsi tanto”.

La maglia a Fabio Caressa

“Ho saputo che Fabio Caressa in trasmissione ha manifestato la volontà di ricevere la mia maglia, la sto facendo recapitare e a breve gli arriverà”.

Leader

“Più che un leader mi sento un compagno come tutti gli altri, nessuno è indispensabile ma tutti siamo utili”.

I colleghi di reparto

“Con i miei compagni di reparto mi trovo benissimo, sono ragazzi e pronti a ogni scelta che fa il mister e siamo concentrati sul nostro obiettivo, con queste due vittorie consecutive respiriamo un po’, ma per il momento non guardo la classifica”.

La scelta di Lecce

“Sono felicissimo di queta scelta e devo dire che non mi sarei mai aspettato di giocare tutte le partite senza uscire, ma sono uno che ci crede e cerca di sfruttare le opportunità al massimo”.

Squadre più forti

“Alla fine tutte le squadre sono difficili da affrontare, certo, ci sono quelle più forti sulla carta, ma ogni partita fa scuola a sé”.

Il ritorno in campo

“Ho trovato i miei compagni entusiasti e carichi per tornare fare ciò che più piace”.

La sosta

“Sicuramente il Mondiale influirà su qualche formazione, vedremo chi subirà di più, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e continuare così”.

Gli attaccanti più forti

“Ogni domenica si trovano grandi attaccanti e se giocano in A ci sono i motivi, sono tutti ottimi giocatori sempre pronti a fare gol e io cerco di mettere in campo concentrazione, lavoro e tenacia per evitare che possano segnare”.

Intanto prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Lazio, nella giornata di ieri i salentini sono stati impegnati in una seduta nel corso della quale sono stati impegnati in esercizi di attivazione e lavoro aerobico con il pallone. Dermaku ha svolto un lavoro differenziato. Assenti Banda, Ceesay, Colombo e Helgason. Oggi doppia seduta d’allenamento al mattino e nel pomeriggio sempre all’Acaya.