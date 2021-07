Rodriguez, “Dare il 100% ed essere importante per la squadra”. Domani il calendario

“Stiamo lavorando tanto per presentarci in Campionato nella migliore forma possibile, fortunatamente, il fresco aiuta molto”, con queste parole Pablo Rodriguez, giovanissimo attaccante dei giallorossi, commenta questi giorni che vedono capitan Mancosu e compagni in ritiro a Folgaria.

Mister Baroni

“Baroni mi piace come allenatore, parla poco, ma osserva molto, dice sempre la frase giusta e fa capire al momento ciò che vuole da noi, è stata una scelta della società di cui siamo contenti”.

Il ruolo

“Nella prima amichevole sono stato schierato da esterno. Un giocatore deve sempre trovarsi pronto a soddisfare le scelte dell’allenatore. L’anno scorso sono stato utilizzato come punta centrale, ma in Spagna ho giocato anche ala, posso farlo benissimo, ma la zona del campo in cui mi trovo meglio è quella d’attacco centrale e quando mi arriva qualche palla posso fare gol, ma sono un calciatore che gioca dove il mister dice di farlo”.

Il 4-3-3

“Stiamo lavorando sul 4-3-3 e impariamo ciò che il tecnico vuole, ma è sempre importante lavorare nella maniera giusta e con intensità”.

Il Campionato

“Non conosco molto la nuova Serie B, ma penso sarà un campionato difficile, forse più dell’anno scorso, ma noi dovremo disputare il nostro torneo e fare tutto il possibile, non ci deve importare delle altre compagine”.

La conferma

“L’anno scorso è stato un periodo di adattamento al calcio italiano ed è andata bene, adesso non sono più il baby Rodriguez e sono qui per confermare quanto di buono fatto nella passata stagione e dare il 100% per essere un giocatore importante per la squadra”.

Vacanze nel Salento

“Mi trovo benissimo nel Salento, tanto da fare le vacanze qui. C’è il mare, si mangia bene ed è come essere nella mia terra. Mi piace tutto e sono stato contento di svolgere le ferie sul territorio”.

Nella giornata di ieri il tecnico Marco Baroni, ha impegnato i calciatori in un doppio allenamento. Al mattino lavoro in palestra e sul campo, nella seconda seduta esercitazioni tattiche con partitelle a campo ridotto e lavoro atletico finale. Hanno svolto un programma differenziato Benzar, Paganini (leggera distorsione caviglia sinistra), Bjorkengren (leggera distorsione caviglia sinistra) e Majer (lombalgia). All’allenamento erano presenti il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Vicepresidente Alessandro Adamo e il Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino. Domani un solo allenamento nel pomeriggio.

Domani il calendario

Intanto domani, sabato 24 luglio, alle ore 19.00, a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, si svolgerà la cerimonia di presentazione del Calendario Serie BKT 2021/22. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva dai broadcasters del torneo. In rappresentanza dell’U.S. Lecce interverrà il Vicepresidente Alessandro Adamo.

Borbei in Nazionale

Infine, il portiere Alexandru Gabriel Borbei è stato convocato dalla Nazionale della Romania Under 19 dal 31 luglio al 6 agosto per disputare due gare amichevoli (in programma il 3 e il 5 agosto in Romania).