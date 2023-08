Lecce, presentato Kaba. Trinchera conferma l’arrivo di Faticanti

È stato presentato nella mattinata di oggi, presso la sala stampa dello stadio “Via del Mare”, Mohamed Kaba, centrocampista francese, uno degli ultimi acquisti del sodalizio di “Via Costadura”, che ha già esordito in maglia giallorossa, domenica nel corso della partita vinta contro la Lazio.

“Siamo qui per presentare Kaba, ha esordito in Lecce-Lazio e ha mostrato immediatamente la sua prestanza fisica, non è stata un’idea dell’ultimo momento, abbiamo fatto molta fatica per acquisirlo e dovuto vincere la concorrenza di altri club. Ha struttura fisica e tiro da fuori e per caratteristiche mancava un calciatore come lui in rosa”, ha affermato il Direttore Sportivo dei salentini Stefano Trinchera.

“Il mio riferimento e Touré, mi trovo bene a Lecce e i tifosi sono straordinari. Domenica, ci hanno supportato per 90 minuti e dato forza e grinta per vincere”, sono state le sue prime parole dal calciatore giallorosso.

La scelta di Lecce

“La mia scelta è rientrata sul Lecce, perché mi hanno presentato un progetto in cui credo e mi ha spinto a venire qui”.

Il numero

“Ho scelto il 77 come numero di maglia, perché rappresenta il codice della provincia di cui sono vissuto”

Caratteristiche

“Sono un calciatore fisico, che fa box to box e mi piace aiutare il gruppo”

Mister D’Aversa

“Mister D’Aversa sa cosa vuole e dove vuole portare la squadra e noi siamo pronti a seguirlo. Trasmette fiducia ed è importante”.

Aspettative e la ‘colonia francese’

“Sono qui perché posso crescere. Quando sono arrivato non conoscevo l’italiano e i miei compagni francesi mi hanno dato una mano per iniziare a impararlo, prima di arrivare ho parlato con Gendrey che mi ha parlato dello spirito del gruppo”

Centrocampo a due o tre

“Per me non cambia il fatto di giocare con un centrocampo a due o tre, quello che mi interessa è dare il mio contributo”.

Confermato Faticanti

A margine della presentazione Trinchera ha fatto il punto sul mercato e confermato l’arrivo di Faticanti dalla Roma: “Mohamed è uno dei due centrocampisti che dovevamo acquistare, l’altro è Faticanti prelevato dalla Roma, con il quale stiamo definendo gli ultimi dettagli e che adesso è in città per sostenere le visite mediche. Krstovic sta ultimando gli iter burocratici e a brevissimo sarà a disposizione. Per noi il mercato è chiuso. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo mantenuto gli impegni, siamo a una settimana dalla chiusura, ma siamo sempre vigili, qualora ci fosse qualche opportunità la coglieremo. Dopo la gara di Firenze raggiungerò Corvino, poi a chiusura tireremo le somme”.

Certamente le trattative non sono terminate, nonostante le dichiarazioni, in dirittura d’arrivo c’è un altro calciatore per la rosa salentina e si tratta di una vecchia conoscenza, Remì Oudin che dovrebbe essere ufficializzato a breve.