Ramadani, “Il Lecce mi ha voluto e io sono entusiasta del progetto”. Corvino cerca un centrocampista

Era il giorno della presentazione di Ramadani e il centrocampista albanese non ha tradito le aspettative.

È stato acquistato con lo scopo di raccogliere la difficile eredità di capitan Morten Hjulmand, ceduto alla Sporting Lisbona e lui, albanese classe ’96, almeno nelle prime apparizioni, non lo ha fatto rimpiangere e si candida ad essere uno dei protagonisti della mediana giallorossa per il prossimo Campionato di Serie A, che prenderà ufficialmente il via domenica nella sfida serale tra Lecce e Lazio.

“Siamo qui per presentare Ramadani, un altro volto nuovo della prossima stagione, è un ragazzo solare che si è calato subito nella nostra realtà e nel nostro progetto tecnico, rinunciando a molte offerte, si è subito messo a disposizione diventando un punto di riferimento per tutti. È un perno della mediana della nazionale albanese, sapevamo di poter perdere Hjulmand e nei tempi giusti lo abbiamo sostituito con un calciatore importante, senza farci trovare impreparati e siamo certi darà un grande contributo”, ha affermato il Direttore Sportivo Stefano Trinchera nel corso della presentazione.

“Per me non è un problema giocare con un centrocampo tre e faccio ciò che chiede l’allenatore”, sono state le sue prime parole da calciatore del Lecce

La scelta

“La ragione per cui ho scelto Lecce è il fatto che mi ha subito voluto fortemente, c’era l’offerta del Verona, ma mi è piaciuto il progetto sin da subito”.

Le richieste di D’Aversa

“Per la prima partita mister D’aversa mi ha chiesto di agire davanti alla difesa, proteggere i difensori e parlare molto con i compagni”.

Hjulmand e i compagni

“Hjulmand è stato molto importante per il club, ma sono qui per dare il contributo e fare bene. Non conoscevo nessuno ei miei nuovi compagni, mae mi sto integrando”.

Il punto di Trinchera