Lecce: il 9 il calendario, il 10 le maglie. Intanto “Prof” Corvino guarda in Norvegia

Nel chiuso dell’Acaya Golf Resort il Lecce prosegue il ritiro di preparazione al prossimo campionato cadetto. Agli ordini del nuovo allenatore Eugenio Corini, i giallorossi sudano sotto il sole settembrino, anche se la preparazione ha avuto già i suoi primi intoppi.

Intanto le positività al covid di Tachtsidis e Vera (ancora in quarantena) hanno rallentato di qualche giorno i ritmi di lavoro; poi l’infortunio alla mano di Rispoli, fino ad arrivare agli affaticamenti di Felici, Majer, e dei portieri Gabriel e Milli che ieri hanno lavorato in differenziato.

Domani la squadra, come da programma, sosterrà un doppio allenamento, mentre per la giornata di sabato prima volta di Corini al “Via del Mare” per il primo test in famiglia della stagione. Amichevole giallorossa a partire dalle ore 17.30, naturalmente a porte chiuse.

Nel frattempo, tra i tifosi cresce l’attesa per alcuni appuntamenti sempre particolarmente attesi. Nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10, infatti, sono attesi prima il calendario del campionato di Serie B, poi le nuove maglie da gioco, oltre alle altre iniziative per i tifosi a cui la società di Via Costadura ci ha sempre abituati.

La Lega B, nel dettaglio, ha fatto sapere che il calendario della prossima stagione sarà svelato mercoledì prossimo nella splendida cornice di Piazza Duomo a Pisa. La cerimonia prenderà il via alle ore 19, con diretta tv su Rai Sport e in streaming su DAZN e sui canali social ufficiali della Lega B.

Il giorno dopo, in mattinata, presso Palazzo BN si terrà la conferenza stampa per illustrare delle nuove iniziative rivolte ai tifosi e per presentare le nuove maglie da gioco della stagione sportiva 2020/21.

In tutto questo, il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corivno (atteso in mattinata a relazionare ad un seminario del Corso di Alta Formazione in Management delle Società Calcistiche organizzato dalla School of Management dell’Università LUM – Jean Monnet proprio sul tema del calciomercato) prosegue il suo silente lavoro. Il Lecce in questo momento non pare avere fretta di concludere nuovi affari, tanto meno è intenzionato a cedere i pezzi pregiati a cuor leggero. Le voci però non mancano.

Oltre alle possibili trattative in piedi (clicca QUI), nelle ultime ore rimbalza dalla Norvegia la notizia dell’interessamento del Lecce per l’esterno offensivo Aron Leonard Dønnum (classe ’98), attualmente in forza alla Valerenga Football, club della massima serie norvegese, la Eliteserien.

In rosa nella squadra del quartiere di Oslo dal 2016, Dønnum è anche nel giro della sua Nazionale under 21. Per lui nell’ultima stagione 15 presenze e 2 reti con la maglia dei blu-bianco-rossi della capitale.