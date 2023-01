Anche contro il Milan ‘Via del Mare’ sold out. Corvino miglior Direttore Sportivo dell’anno

Saranno gli splendidi risultati della compagine di mister Baroni, o la voglia di assaporare il calcio dal vivo dopo la pausa per consentire di disputare i Campionati del Mondo, fatto sta che anche contro il Milan lo stadio “Via del Mare” sarà esaurito in ogni ordine di posto.

Per la gara di campionato con i rossoneri, infatti, in programma sabato 14 gennaio si registra il sold out e per questi motivi la società al fine di venire incontro alle numerose richieste pervenute, metterà in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti i posti solitamente inutilizzati (circa 2.000 posti a ridotta visibilità).

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18.30 di domami, mercoledì 11 gennaio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, inoltre, raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing) o ad altri circuiti di vendita non autorizzati. I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso). Per esigenze di sicurezza, ai varchi di accesso dello stadio potrà essere richiesta l’esibizione da parte del genitore o accompagnatore di un documento che attesti l’età del minore.

Corvino miglior Ds dell’anno

Infine arriva un nuovo riconoscimento per il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino.

L’asso del mercato di Vernole, infatti, sarà premiato, il prossimo 21 marzo a Palermo, come “miglior direttore sportivo d’Italia”. A consegnare il premio “Una vita per il calcio”, in seno alla manifestazione organizzata da Conference403, sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’evento.